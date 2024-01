César Farías se refirió a la posibilidad de ser nuevo entrenador del América de Cali

César Farías, entrenador venezolano que dirigió a Águilas Doradas (Photo credit should read GUILLERMO LEGARIA/AFP via Getty Images)

América de Cali se mantiene en la búsqueda de director técnico. Luego de la inesperada salida de Lucas González, la directiva, encabezada por la presidente Marcela Gómez, ha analizado diferentes opciones, siendo la de Ricardo Gareca la que más interesa, más allá de las diversas complicaciones que se han dado.

Justamente uno de los opcionados a llegar al cargo es César Farías, quien viene de liderar la histórica temporada de Águilas Doradas (líder invicto del todos contra todos). En diálogo con El Vbar Caracol, Farías se refirió a la posibilidad de mantenerse en el fútbol colombiano e hizo público su agradecimiento al país por el trato recibido durante los últimos meses.

El estratega de 50 años se refirió también a la caída de Águilas durante los cuadrangulares finales del semestre anterior y dio detalles de cómo se llegó a un acuerdo para finalizar el vínculo contractual con el equipo antioqueño, esto tras la oferta que le llegó desde Perú.

América iniciará la temporada liguera este sábado 20 de enero, cuando reciba en el Pascual Guerrero a las Águilas Doradas. Vale recordar que además de sus compromisos a nivel local, el cuadro vallecaucano participará en la Copa Sudamericana.

Destacado paso por Águilas Doradas

Logró hacer historia en el club

“Sería una situación hasta normal que mi nombre suene. Tuvimos una buena campaña, tenemos una carrera de 30 años, hemos podido reinventarnos siempre y estar vigentes. Afortunadamente, venimos precedido de unos buenos años y en club salimos campeones en Bolivia, en Ecuador, vinimos acá y clasificamos por primera vez a Copa Libertadores a Águilas Doradas con un récord nacional, haciendo 52 puntos, quedando de primero en la reclasificación. Los números te acompañan. Al haber algún movimiento de entrenador se menciona el nombre, pero de ahí a que sea realidad no ha sucedido todavía”.

Caída en las finales

“La diferencia fue que hicimos cuatro penales en tres partidos y nosotros no habíamos cometido ninguno en 20. La diferencia estuvo ahí, fue esa porque a nivel de funcionamiento, de juego, pudimos incluso levantarnos. El equipo mantuvo su estándar de juego, por eso sacó al goleador de la Liga, por eso sacó al arquero menos goleado, por eso sacó el mejor asistidor. Tenía un funcionamiento colectivo que le mantenía la capacidad de poder sacar buenos resultados”.

Razones para salir de Águilas

“Fue el fin de un ciclo. Estoy muy agradecido. Entendí que se había hecho una campaña, que cuesta hacerla en equipos grandes, y que tal vez no iba a repetirse el semestre siguiente porque las condiciones van cambiando, habían algunas vicisitudes que puede tener cualquier institución y que no eran de soluciones rápidas. Pensé que lo más acorde era salir con un apretón de manos, viéndonos a los ojos y diciéndoles que tenemos la satisfacción del deber cumplido”.

Agradecimiento eterno

“Pienso siempre en ir por más, pero en esta ocasión, también por motivos personales, consideré que era lo mejor y se llegó a un mutuo acuerdo para que eso sucediera. Ya es parte del pasado, estamos muy agradecidos con lo que vivimos, con la oportunidad y fue una relación ganar ganar: ellos se aprovecharon de la experiencia, nuestra de la capacidad, consiguieron un hito que no habían podido alcanzar y seguramente la habrán quedado algunos aprendizajes de toda esta vivencia, tal y como me quedaron a mí... Con la cláusula, al final, llegó mi representante a un acuerdo con la dirigencia de Águilas. Nos dimos la mano, firmamos un finiquito donde nadie se debe nada, solamente lo trabajado, y ya de ahí en adelante el respeto, la admiración y el agradecimiento”.

Futuro deportivo

Difícil situación familiar

“Mi futuro ahorita es de paz, de tranquilidad. Estos días tuvimos un golpe familiar porque teníamos tres golden retriever y se nos murió uno, que que tenía 11 años con nosotros, y la verdad nos golpeó mucho. Estamos en familia pasando un poquito el momento. También estamos preparándonos, estudiando, compartiendo, afilando la sierra, reflexionando y tratando de ponerse nuevos propósitos. Que tengamos algo decidido, no es cierto porque el fútbol es muy variable. En esta profesión hay que aprender a ser flexible y adaptable”.

Frustrado pase a Universitario de Perú

“Me llamó el presidente y me pidió que fuese el entrenador. La negociación por la cláusula de recesión se tardó un poco. El Plan B de ellos eligió otro equipo, entonces tenían la posibilidad de quedarse sin plan B y sin Plan A, una situación normal de fútbol. En la no facilidad de poder llegar a un acuerdo, que al final estaban pagando toda la cláusula de rescisión, se demoró un poco más de la cuenta y se cayó esa posibilidad, como se han caído tantas otras. No hay ningún tipo de reclamo hacia nadie”.

Continuidad en el FPC

De momento no hay contactos con América

“Yo la verdad no sé nada de las supuestas ofertas desde Colombia. La verdad que estoy ajeno a toda situación en este momento”.

Posibilidad de seguir en Colombia

“El fútbol es muy versátil, muy cambiante. Yo me sentí muy bien acá y me siento como en casa por lo parecido de nuestros países. No estoy negado a nada, pero tampoco estoy negado a ir a trabajar a cualquier rincón del mundo, como lo he hecho en otro momento. Me tocó trabajar en la India, en México, en cinco ligas suramericanas, en distintas ciudades. Estoy acostumbrado a cambiar de dirección sin ningún tipo de problema, pero si me toca quedarme lo haría con muchísimo agrado”.

Agradecimiento con el FPC

“Se agradece porque creo que en estos seis meses se cambió mucho la imagen y la percepción del imaginario colectivo hacia mi persona. Ya no se me ve como el rival que venía con las selecciones contrarias o con clubes extranjeros, sino como una persona que vino a trabajar con muchísimo respeto y a tratar de poner un poco de su experiencia al servicio... Eso es parte de la vida y del fútbol. La adrenalina que genera el deporte. Yo lo que tengo son palabras de agradecimiento para Águilas, para la Liga Colombiana y para el país. Hemos pasado unos meses muy bonitos, los cuales estarán siempre en la retina de nuestra memoria”.