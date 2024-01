Ahora dicen que es una persecución: Fico por la prohibición del consumo de estupefacientes

Medellín

El alcalde de Medellín firmó un decreto que prohíbe el consumo de estupefacientes en varios lugares del espacio público de la ciudad.

Sobre la restricción no se podrá el consumo 100 metros alrededor de los colegios, en parques o plazas públicas o en escenarios deportivos.

El decreto ha causado que muchas personas cuestionen la medida, sin embargo, ‘Fico’ ha reconocido que lo hace por los menores de edad de Medellín.

“Esto no es que se va a detener a nadie, no van a ir a la cárcel. No empecemos con el cuento porque ahora dicen que hay vulneración de derechos y que esto es una persecución. Persecución no, esto es un cuidado para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó el alcalde de Medellín.

Finalmente, confirmaron las autoridades que la multa a quienes incumplan con la medida estará cerca a los 600 mil pesos.