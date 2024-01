“Sírvelo”, el nuevo éxito de Mickey Love y Prix 06 para celebrar los carnavales

El artista cartagenero Mickey Love no deja de sorprendernos con su versatilidad y talento, en esta ocasión nos presenta junto a Prix 06, “Sírvelo”, un tema que promete prender las fiestas de la costa.

Y es que no es para menos, pues desde que inicia esta canción detona alegría, desparpajo, espeluque y mucho sabor.

“Ven, tengo plata en la cartera, mi mujer ya no me pega, tengo lista la maicena, en mis manos dos botellas porque hoy voy a beber”, así empieza el tema con un sonido de fondo que evoca gaita, tambores, pero con el sello de la champeta que no puede faltar.

El video de “Sírvelo” es una muestra de la sabrosura de nuestra gente, colorido, lleno de baile, recocha y el ambiente típico de carnavales, donde la gente se lo vive y se lo goza hasta que el cuerpo aguante.

Como dato curioso, fue grabado en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena, una muestra de que lo que buscaban transmitir es la autenticidad de la gente, de manera natural, el ambiente de barrio, que sin importar en cual rincón de la costa Caribe nos encontremos, nos conecta el picó, las cervezas, los juegos de mesa y el calor de nuestra gente.

Alcaldía de Cartagena adelantará jornada de sensibilización con palenqueras

La acogida de “Sírvelo” ha sido muy positiva, los seguidores de Mickey le han expresado en redes sociales y en YouTube, comentarios como estos: “es un tema que no debe faltar en el playlist de carnavales”, “esta canción está bacana para bailarla y formar el desorden con los amigos”, “uff la botaste, a gozarlo en estas fiestas”, entre otros.

“Me siento muy feliz y agradecido de percibir la buena acogida de Sírvelo, mi público siempre firme apoyándome en cada cosa que hago, en esta ocasión quise brindarles algo para gozar, disfrutar, que apenas lo pongan en cualquier fiesta o evento la gente se pare a bailar y que se forme el espeluque. La letra es una muestra de lo que somos, en la costa nos disfrutamos todo, somos gente con una energía muy bacana. Sírvelo es para que se lo disfruten de principio a fin”, expresó Mickey Love.

Si quieres contagiarte de la alegría y el sabor del nuevo tema de Mickey Love y Prix 06, disfrútalo a través de YouTube y síguelos en sus redes sociales para que te conectes con su buena música.