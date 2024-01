Sendero a Monserrate: Recomendaciones para visitarlo, acciones prohibidas y su horario

La Alcaldía de la capital y el IDRD se pronunciaron e indicaron que invitan en este 2024 a los colombianos y extranjeros que estén en Bogotá a visitar el sendero a Monserrate. En medio de esto, la administración local compartió una serie de recomendaciones y recordó cuáles son las acciones prohibidas al momento de hacer el recorrido.

El sendero a Monserrate es muy reconocido en el país y en la capital debido no solo a su significado religioso, sino porque es un camino desafiante en términos de salud física. En este las personas que lo terminan logran subir 1.605 escalones y recorrer 2.350 metros de extensión

La misma administración local ha resaltado que cada semana cientos de personas se animan a hacer el recorrido. “Este sendero no solo ofrece la oportunidad de realizar actividad física, sino también de sumergirse en la oferta gastronómica, participar en la eucaristía y, por supuesto, maravillarse con la espectacular vista panorámica de la ciudad”, indicó la Alcaldía.

Por otra parte, este sendero es administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). “El IDRD invita a la ciudadanía, visitantes y extranjeros, a disfrutar de una jornada completa de actividad física, turismo y recreación, ¡totalmente gratis! Descubre la magia de Monserrate y regálate un día inolvidable en medio de la naturaleza y la cultura de Bogotá”, expresó el Instituto.

Recomendaciones para visitar el sendero a Monserrate:

1. No se debe consumir alimentos durante el ascenso y descenso del sendero a Monserrate.

2. En lo posible usar ropa y calzado cómodos.

3. Es importante proteger la piel con bloqueador solar.

4. La hidratación es un punto que no se debe olvidar durante el recorrido.

5. Es importante seguir las recomendaciones de la señalización que está ubicada en la entrada y en el sendero. Además, se debe hacer caso a las indicaciones de las autoridades y del personal del IDRD.

6. El recorrido se debe hacer siempre por la derecha, tanto para ascender como para descender.

7. Cuando haya aglomeración es necesario conservar la calma. Además, los ciudadanos no deben salir por caminos o senderos que no están autorizados, se pueden exponer a peligros.

8. Al ser un recorrido de alta exigencia física, el IDRD recomienda que quienes lo visiten sean personas que estén en buen estado de salud. Adicionalmente, es preferible que mujeres en estado de embarazo, niños en brazos y personas con movilidad reducida, afecciones cardiacas o respiratorias no lo realicen.

9. En el sendero de Monserrate no hay servicio de baños públicos, por lo tanto, la Alcaldía ha detallado que “está prohibido el uso de baños clandestinos (pueblito y zona de la estrella). Solamente están autorizados los ubicados en el santuario”

Las acciones prohibidas al momento de visitar el sendero a Monserrate:

La Alcaldía mencionó que las acciones prohibidas son:

El ingreso de menores con estatura inferior a un metro.

El ingreso de animales de compañía, plantas o semovientes.

El ingreso de mujeres embarazadas.

El ingreso de personas mayores de 75 años.

El servicio de ventas.

La venta y comercialización de productos alimenticios, así como de otros bienes y servicios durante el recorrido.

El consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas.

El ingreso de bicicletas, coches, caminadores, patinetas, zancos.

Arrojar basura durante el recorrido, pues dentro del sendero no hay canecas.

Manipular o recolectar flora o fauna.

El porte de cualquier tipo de armas o elementos contundentes.

Adelantarse o correr en el sendero, debido a que genera riesgos de accidentes para los usuarios.

Utilizar parlantes, megáfonos o cualquier dispositivo de amplificación de sonido.

Obstaculizar el tránsito de los demás usuarios.

Horario para visitar el sendero a Monserrate:

El horario autorizado para recorrer el sendero es de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 1:00 p.m. No obstante, los martes no se puede visitar, ya que es el día en el que se hace mantenimiento.

Adicionalmente, las personas no requieren una inscripción previa para entrar, pues el aforo es controlado directamente en el lugar.