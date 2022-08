Asalto masivo en Monserrate con armas de fuego

En la madrugada del jueves 18 de Agosto, por lo menos 10 personas que tienen por costumbre subir al cerro de Monserrate trotando, cuando estaban haciendo el recorrido por el primer tramo fueron asaltados por un grupo de personas con armas de fuego.

“Nos atracaron ahí llegando al primer tramo fuerte, denominado 'el pueblito', nos salieron por delante y por detrás todos armados, con armas de fuego, éramos como 10 personas conmigo, desafortunadamente nos atacaron y nos robaron todo”, explicó Javier Orozco, deportista asaltado.

Según las victimas del robo, le dieron aviso a los agentes de Policía que están en el CAI ubicado en la parte baja del cerro, pero no obtuvieron respuesta positiva.

“A mí me robaron el celular, los audífonos, el reloj y estamos acá un grupo de personas bastante grueso que no puede subir por temor, le dijimos a la policía y no están haciendo nada”, dijo Javier Orozco.

Por su parte, las autoridades aseguraron que poco después del robo, comenzaron a rastrear a los ladrones para dar con su ubicación y poder recuperar los elementos hurtados.