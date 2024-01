Cancelada Serie Intercontinental de Béisbol en Barranquilla por no tener aval del Gobierno

La Serie Intercontinental de Béisbol, anunciada para realizarse del 26 de enero al primero de febrero en Barranquilla con equipos de Colombia, Curazao, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y una novena conformada por peloteros cubanos, fue cancelada al no tener el aval del Gobierno colombiano.

Así lo expresó este martes en un comunicado el Team Rentería USA, de propiedad del exgrandes ligas Édgar Rentería y su hermano Edinson, organizador del evento.

“Las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la Serie se llevara a cabo, no obstante, el Ministerio de Deporte junto con el Comité Olímpico Colombiano, emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo”, explicó el documento.

Otra razón por la cual no se realizará la Serie es que el Gobierno colombiano no reconocía al equipo de peloteros cubanos. La novena estaba avalada por la Federación Profesional Cubana de Béisbol (Fepcube), pero no por las autoridades de la isla.

La información del Team Rentería USA añadió que de todos modos “trabajará de la mano con las ligas afiliadas para la realización de la Serie en otro país”.

En su momento, el ministerio del Deporte de Colombia indicó en un comunicado que dicho evento no era organizado por la Federación Colombiana de Béisbol, ni hace parte de los eventos de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, “única organización avalada por el Comité Olímpico Internacional”.

Para Colombia, Fepcube pretende “utilizar el nombre, la representación y los símbolos patrios de la república de Cuba, sin la respectiva autorización del órgano competente del país de origen y sin tener el reconocimiento del Gobierno colombiano o de las autoridades deportivas de nuestro país”.

“El uso de estos símbolos se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba”, añadió el comunicado del Ministerio del Deporte de Colombia.

Agregó que “este evento no cuenta, a la fecha, ni con financiación de recursos del Ministerio del Deporte, ni con el aval del Comité Olímpico Colombiano (COC), ni de la Federación Colombiana de Béisbol, reiterando que, para la realización de este evento, se debe cumplir con los requisitos establecidos en la legislación deportiva colombiana vigente”.