Polémica por supuesto Globo de Oro otorgado a joven barranquillera

Se trata de Geraldine Fernández, quien había publicado en sus redes sociales, que había ganado el Globo de Oro por haber sido parte, supuestamente, del equipo de ilustradores de los estudios japoneses Ghilbli, el cual es liderado por Hayao Miyazaki.

“Trabajar con Miyazaki es un lujo, me reconocía como la colombiana, me confió escenas muy importantes. Es un genio y un hombre sabio que habla pausado y dice cosas rotundas”, había indicado la joven.

Precisamente en la red social “X”, los lectores añadieron contexto a la publicación que había hecho la joven considerando que en “IMBd no hay evidencia de que ella haya trabajado en esta película, además sostiene que hizo una maestría en la Universidad de Tokio que no existe. Tampoco tiene un portafolio que permita constatar su conocimiento o experiencia”.

De la joven se conoció que hace parte del equipo de comunicaciones de la empresa Tecnoglass, por lo que el empresario Christian Daes indicó tras haber retuiteado su historia:

“A mí me llegaron con la historia de geraldine y su éxito y yo me alegre por ella. Me mostraron una entrevista que ella había dado en un medio internacional. Lástima que todo fue producto de su imaginación. Pido disculpas por no haber investigado más a fondo antes de retuitear”.

