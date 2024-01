Daniel Torres: “Quería renovar con el DIM, pero la propuesta que me hicieron me dejó dudas”

El regreso de Daniel Torres a Independiente Santa Fe y la llegada de los demás refuerzos al equipo capitalino han devuelto la ilusión a los seguidores ‘cardenales’, que creen en que este semestre puede llegar la anhelada décima estrella.

Precisamente, Torres, ídolo de la institución y parte fundamental en la obtención de la séptima, estuvo en ‘El Alargue’ de Caracol Radio, recordando aquellas viejas épocas en Bogotá y su última temporada con el DIM, en donde fue finalista del torneo.

¿Se acostumbró al frío?: “Bueno, la verdad es que aquí ha hecho un buen clima, ha estado muy bien, por lo menos en los días que hemos estado entrenando, ha estado bien”

¿Por quién hubiera votado en el ‘The Best’?: ”Como capitán entendería que represento a una institución, hubiera entendido el contexto de la actualidad”.

¿Está de acuerdo con Alfredo Arias sobre que hizo una de las mejores temporadas?: “Estoy siempre agradecido porque el profe me recibió muy bien, siempre me acompañó y estuvo ahí apoyándome, a final de temporada y cuando hablo con mi familia, esperamos que se repita, fue una muy buena temporada, salió muy bien en lo personal”.

¿Esperaba el regreso a Santa Fe?: “Mi deseo estuvo siempre, por eso se da, cuando llegue al DIM lo dije, las puertas que toqué fueron las de ambos equipos, pero en Santa Fe me dijeron que no, en ese momento, siempre estuvo la opción presente”.

¿DIM hizo algo para retenerlo?: “Lo había expresado, desde el inicio, cuando se me comparte por parte del cuerpo técnico del DIM que la idea de ellos era renovar, mi posición siempre fue renovar por todo lo que había vivido, por los años, tener que cambiar de colegio a los niños, tener esa estabilidad era importante; la propuesta que ellos me hacen me deja dudas y ahí se abre la oportunidad de escuchar las de otros equipos y llegar a este acuerdo con Santa Fe”.

¿Cómo está Santa Fe?: “Vamos por buen camino, nos hemos sentido bien, hemos trabajo bien y claramente intentamos conocernos y acoplarnos mucho mejor, desde la idea de juego del cuerpo técnico como la libertad por las características de cada jugador, llevamos recién dos semanas de pretemporada, pero vamos muy bien, los jugadores entendemos el club al que hemos llegado y tenemos el anhelo de hacer las cosas de la mejor manera”.

¿Cómo es una pretemporada con Peirano?: “Cada uno es diferente, los técnicos con los que he podido estar, a pesar de tener ideas similares, siempre tienen un estilo diferente, en este momento, en Santa Fe hay mucha intensidad, el técnico es riguroso y pide mucha fuerza, es una mezcla de lo que se hacía antes con la actualidad, es algo bueno, es algo que a uno como futbolista le gusta”.

Se fue en un gran momento con Santa Fe y volvió en un gran momento: “Creo que me toma con la continuidad en esos momentos en los que tomo la decisión, también influye el buen momento del equipo, a veces por mejor que uno pueda estar, si el equipo está mal es difícil lograr grandes objetivos, con Santa Fe fue lo mismo, yo estaba bien, pero el equipo estaba mejor”.

Santa Fe terminó creyendo en la fé: “Esa parte persona y espiritual es muy importante para mí, en aquel momento el equipo no salía campeón y nosotros nos apegamos a la fé, y concluimos que la séptima nos la da Cristo, para nosotros era una bendición”.