Luis Delgado tras llegar a Santa Fe: “Quiero mucho a Millos, pero no los puedo esperar”

El ex portero de Millonarios, Luis Delgado, principal figura del equipo ‘embajador’ en la final del año 2012 ante el Independiente Medellín, año en el que el cuadro capitalino volvió a ganar una estrella, bordando en su escudo el título 14 en su historia en campeonatos locales, fue contratado por Independiente Santa Fe para ser el nuevo preparador de arqueros del equipo.

En medio del programa el ‘VBar Caracol’ de este lunes 15 de enero, Delgado estuvo hablando sobre su nuevo rol en el equipo y contó sus sensaciones tras incorporarse al que fue su rival durante muchas temporadas.

¿Se esperaba esa contratación a Santa Fe?: “Para mí fue una sorpresa, como le he comentado a mis colegas y compañeros de trabajo, me sentía raro con esa oportunidad, pero bueno, lo que fue el año pasado, tuve varias opciones para trabajar con equipo de Colombia, pero ninguna se dio, ya había terminado un año sin tener la posibilidad de trabajar y terminando el mes de diciembre me llama Santa Fe, ellos me quería dar esa oportunidad”.

¿Se sintió raro por los colores?: “Sí, claro, yo estuve vinculado con Millonarios y tuve muchos logros, para nadie es un secreto que yo le tengo un gran cariño al equipo, pero como le he dicho a muchos amigos hinchas del cuadro ‘embajador’, no puedo esperar a que me abran las puertas, también tengo unos sueños con seguir vinculado al fútbol y hoy Santa Fe me está dando esa oportunidad, dejaré en alto mi trabajo”.

¿Cómo va el avance con la academia, pesa la experiencia?: “Aparte de la experiencia que tuve como portero, también soy entrenador con licencia Pro, además de un curso de scout, estudié gerencia deportiva y en diferentes aspectos como la programación neolingüística he ganado buenos conocimientos”.

¿Cómo es el portero colombiano?: “Ha cambiado mucho, hoy en día los arqueros tienen que ser de talla, con bastante agilidad y velocidad, que de entrada podamos notar que son dotados técnicamente, se nos hace más fácil el camino para fortalecer esas características”.

¿Vas a entrenar arqueros de primera división o de inferiores?: “Exactamente, llegó al equipo con el visto bueno de Rufay, vengo a tomar la posición que él tenía con las categorías menores del equipo, las fuerzas básicas, estamos en ese tema, buscando porteros que vengan a Santa Fe y que tengan mucha proyección”.

¿Cuál son las características para que un portero llegue a Santa Fe?: “Buscamos velocidad, agilidad, buena técnica, de gran talla, que tengan carácter y que no se queden callados, que organicen, no se trata de gritar como locos, lo principal es que cuando me vaya quede un buen referente allí”.

¿Qué tal es Marmolejo?: “Va a mostrar un buen nivel porque tiene un gran profesor, tuvo una carrera intachable no solo en el FPC, es una gran persona Robinson, tendrá un excelente guía para Mosquera y los demás porteros”.

¿La hinchada es exigente, están satisfechos con los porteros?: “Yo el año pasado aprecié de lejos lo que fueron los porteros, lo que se está buscando hoy en día es fortalecer muchas áreas del equipo profesional y de las fuerzas básicas, bajo ese proyecto debemos ir paso a paso, las cosas no salen de la noche a la mañana, habrá aciertos y errores, iremos llegando al punto que se quiere”.

¿Es más difícil sacar un arquero o un jugador de campo?: “Depende lo que se esté buscando, depende la característica, hay algunas que son complejas conseguirlas, otras que no tanto, todo depende de lo que uno busque y hay que tener buen ojo”.