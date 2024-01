Escuela Taller Cartagena tiene inscripciones abiertas para formación técnico laboral

Cartagena

La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano en oficios tradicionales relacionados con la conservación del patrimonio cultural, abre su proceso de selección para el 2024 con la entrega de los formatos de inscripción a los jóvenes interesados en convertirse en técnicos laborales en albañilería, carpintería, cocina, electricidad, jardinería, pintura y soldadura.

Esta convocatoria está dirigida a jóvenes, hombres y mujeres, entre los 18 y los 28 años de edad, que hayan cursado mínimo hasta noveno grado de bachillerato y que pertenezcan a los estratos 1 y 2.

El proceso de inscripción no tiene ningún costo, los interesados pueden acercarse a la sede de la Etcar ubicada en el barrio Getsemaní calle del Guerrero No. 29-64 entre las 8 a.m. y las 5 p.m. para solicitar el formato de inscripción, una vez diligenciado se debe entregar en la misma dirección y horario junto con los siguientes documentos:

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

• Fotocopia del carné de EPS o ADRES (FOSYGA).

• Copia del diploma de bachiller o certificado de último año cursado.

• Una (1) foto tamaño carné.

• Recibo de servicio público de su vivienda.

• Certificado de Medidas Correctivas de la Policía Nacional.

• Copia de la Libreta militar (OPCIONAL).

Posteriormente, la Etcar contactará a los inscritos para continuar con el proceso de selección que incluye examen de conocimiento y entrevista.

Los jóvenes seleccionados, además de la beca para formarse en el programa técnico laboral escogido sin ningún costo, recibirán uniformes, elementos de protección personal correspondientes a cada oficio, merienda, póliza y ARL que cubre en todos los riesgos asociados a la formación teórico práctica de los oficios que están aprendiendo y material de práctica.

La Directora General de la Etcar, Sandra Schmalbach Pérez, invita a los jóvenes de Cartagena que cumplan con el perfil a inscribirse: “la educación es el principal motor de transformación de la sociedad. A través de la formación en oficios tradicionales les estamos brindando a los jóvenes las competencias necesarias para su desarrollo económico, estamos contribuyendo con la salvaguardia de las técnicas tradicionales de construcción que se requieren para la conservación del patrimonio edificado de la ciudad y, a través del Contrato Interadministrativo de Comodato vigente entre la Etcar y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se les brinda la posibilidad a los aprendices de formarse en escenarios reales, y a los egresados oportunidades laborales en proyectos puntuales que se adelantan”.

Los aprendices de la Etcar se forman siguiendo la metodología ‘Aprender haciendo’, que contempla una formación 20 por ciento teórica y 80 por ciento práctica durante aproximadamente 11 meses que dura el curso.

“Estamos buscando jóvenes comprometidos con la ciudad, que quieran aprender y ser parte de su conservación”, indicó Schmalbach.