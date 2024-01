Taxista resultó herido en medio de un atraco en el barrio Bicentenario de Cartagena

Cartagena

Un taxista resultó herido en medio de un atraco en el sur de Cartagena. El hecho ocurrió en una de las calles del barrio Bicentenario y la Urbanización Bolívar.

Según información preliminar conocida por Caracol Radio, varios jóvenes abordaron al conductor para una supuesta carrera hacia el barrio Bicentenario

Al llegar al destino, el conductor fue intimidado con arma cortopunzante por los sujetos para hurtarle el dinero del producido y todas sus pertenencias. Los delincuentes lograron herirlo a la altura del codo, presuntamente, en medio del forcejeo cuando el taxista intentó oponerse al hurto.

Posteriormente, los sujetos se dieron a la fuga sin ser capturados. Por su parte, se conoció que la víctima acudió a un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro.

“Gracias a Dios no tuve heridas de mayores consecuencias, solamente tuve comprometido un vaso del codo, tengo fisuras allí porque me golpearon también con objeto contundente y me cogieron ocho puntos. El modus operandi de esta gente es que pagan con una muchacha y ella dice que tiene dos primos borrachos, que le colabore. La mujer se baja antes de llegar a la Terminal, mientras que ellos se hacen los dormidos cuando ya van llegando te ponen la bolsa en la cara. Logré forcejear con ellos, pero gracias a Dios solo fueron pérdidas materiales”, narró el taxista afectado.