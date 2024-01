Reeligen a Julio Morelos Nassi como Secretario General del Concejo de Cartagena

De conformidad con la Resolución 310 del 2023, por medio del cual se modificó el cronograma señalado en la resolución 0294 del 5 de diciembre 2023; en sesión de este martes, con 18 votos a favor y un cabildante ausente, el Concejo Distrital de Cartagena reeligió al abogado Julio César Morelos Nassi, como el Secretario General de la corporación.

En otros temas, los cabildantes aprobaron la proposición presentada por el concejal del partido Centro Democrático, William Pérez, la cual tiene que ver con el complejo deportivo, y la transformación de Chambacú, proyecto de la nueva administración. En dicha proposición se citan a los siguientes actores institucionales: Secretario de Planeación, Director del EPA, Edurbe, Corvivienda, Secretario de Infraestructura, POT y Gerente de Espacio Público.

“Esta proposición se ambientó la semana pasada y varios de los colegas tuvieron la oportunidad de hacer sus recomendaciones y sugerencias. Cabe decir que las ideas principales es coadyudar y trabajar de la mano con el gobierno Distrital y recuperar el tiempo perdido”, sostuvo el cabildante Willliam Pérez.

En ese orden la concejal Luz Marina Paria, aseguró que es importante agregar en la proposición al director del PES.

De igual manera el cabildante Edgar Mendoza, afirmó que es fundamental adicionar a dos funcionarios, los cuales serían el comisario de la Jurisdicción y Secretario de Participación y Desarrollo Social. “Esta proposición aditiva es de vital importancia, toda vez que está en juego los derechos de los menores, y cuál va hacer la suerte de ellos, por tal motivo es importante citar al comisario de esta jurisdicción como al Secretario de Participación”.

Vecinos de Torices reclaman que se reactiven obras de rehabilitación en calle Bogotá

Entre tanto el concejal Rafael Meza, expresó su preocupación sobre la problematica que se viene presentando en las Islas del Rosario. El cabildante dijo que en la actualidad hay nativos que residen en la zona desde hace más de 50 y 60 años, y que hoy no se le están renovando sus contratos, pero si a los extranjeros. “Me preocupa que estos nativos están siendo desalojados y tienen más de 50 años, no le están renovando contratos y por el contrario los están desalojando. Nativos que tuvieron terrenos y que mejoraron sus islas no están siendo tenidos en cuenta, le están dando prioridad a los extranjeros y han desplazado a los nativos”, aseveró.

Y añadió que el Consejo Comunitario, sí le está renovando el contrato a los extranjeros que tienen sus lotes en las Islas. En este sentido el concejal afirmó que presentará una proposición donde se invite a la Agencia Nacional de Tierras, para que manifieste qué está sucediendo con estos nativos raizales y los lotes que son intransferibles, la cual los están cediendo a los extranjeros.

Concluido el orden del día, la mesa directiva citó para sesionar el miércoles 10 de enero a partir de las 8:30 am