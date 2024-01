“La Megabiblioteca no tiene nada que ofrecerle a la comunidad”: Secretaría de Cultura

Santa Marta

La Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Santa Marta compartió un comunicado en el que se señalan que “después de siete años de espera para la entrega de la Megabiblioteca, obra que le costó al Distrito $37 mil millones de pesos, las condiciones en las que ha sido entregada por la administración saliente son deplorables”.

Así lo confirmó el secretario de Cultura, Darío Linero Mejía, quien realizó un recorrido por las instalaciones acompañado del gerente de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez; funcionarios de la Contraloría, Personería, veedores y cultores, quienes verificaron y manifestaron que la Megabiblioteca no está en condiciones de ofrecer su servicio al público.

Según el secretario Linero, “no se puede operar, no puede estar abierta al público y además de los riesgos, no hay nada que ofrecer en esta Megabiblioteca. No cuenta con la implementación de la Inteligencia Artificial. Santa Marta esperó siete años a que funcionara una Megabiblioteca que costó $37 mil millones y hoy los samarios se dieron cuenta de lo qué hay detrás esta fachada”.

Los hallazgos

El informe precisa que “la Megabiblioteca carece de servicio de agua y red de alcantarillado, por el contrario, la fosa séptica empleada para tal fin afecta el bienestar de los estudiantes de la I.E.D San Pedro Alejandrino, ubicada a dos pasos del sitio”.

No funcionan la red contra incendios, aires acondicionados, paneles solares y el sistema de cámaras de vigilancia; no existe un circuito de manejo de desechos y el auditorio, uno de los espacios más usados para los eventos culturales de colegios y escuelas de teatro y danza de la ciudad, posee problemas con el desagüe reflejados en una evidente humedad y filtraciones en las paredes, lo que demuestra un inadecuado o nulo mantenimiento de este inmueble.

Finalmente, el reporte señala que en cuanto a las colecciones, archivos y equipos de consulta de los distintos formatos (audiolibros, filmografía, e-books, banco de imágenes), solo se encontraron las cajas de las 24 tablets que habrían sido entregadas; y de los 72 computadores solo aparecen 12, de los cuales solo funcionan 7. Además de carecer de una considerable colección de fondo antiguo, obras del pensamiento, literatura, revistas y monografías dignas de una biblioteca municipal, los libros no están categorizados, ni archivados correctamente.

Le puede interesar:

En Santa Marta aumenta el pasaje de bus de manera ‘silenciosa’

Conmoción en Santa Marta por el asesinato de Lisney Juliana, las autoridades investigan

¿Qué dice la anterior Administración Distrital?

En relación con lo evidenciado por la Secretaría de Cultura, la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, dijo a través de su cuenta de X que, “47.535 visitantes son testigos del éxito educativo y cultural que representa la Megabiblioteca 500 años, samarios y turistas que desde su apertura han disfrutado de sus servicios. Eso, aún con las mentiras que intentan difundir, es un hecho imborrable”.

Agregó en su trino que, “la Megabiblioteca recibió 4.868 visitantes de instituciones educativas públicas y privadas” y que en el inventario se contaba con 9.300 libros físicos, 40.500 películas, documentales y 63 sellos editoriales; además, “realizamos 3 versiones del Concurso Distrital de Cuento e involucramos a gestores y hacedores culturales en la programación”.

Finalmente, dijo que “Carlos Caicedo visionó e inició la construcción de este gran Centro Cultural, un hecho que nunca había existido en toda la historia del Distrito. Los Gobiernos del Cambio la entregamos a los samarios y no permitiremos que pretendan invisibilizar su importancia para la ciudad”.