En Santa Marta aumenta el pasaje de bus de manera ‘silenciosa’

Santa Marta

A sus últimas 48 horas antes de dejar el cargo como administradora distrital de Santa Marta, la exalcaldesa, Virna Johnson, sorprendió a los samarios al firmar el decreto N° 568 del 29 de diciembre de 2023 acerca del aumento de pasajes de buses.

De esta manera el alza consta de $200 en las tarifas del transporte público, quedando estipulado un valor de $2.500 para buses normales y $2.600 para buses con aire acondicionado. Es indispensable que en este nuevo cobro cada bus cuente con el nuevo aviso o calcomanías de las nuevas tarifas respecto a las cuales se va a cobrar.

“Lo mas conveniente era haber avisado con anterioridad a los ciudadanos quienes están sorprendidos. Hay usuarios que no saben. Hay algunos que me cancelan la nueva tarifa, pero hay otros que no; a esos yo solo les digo las nuevas novedades, los nuevos precios. Por ahora uno tiene que ser condoliente en esa parte con el usuario porque ellos no saben”, afirma Helkyn Contrera, conductor de transporte público desde hace 9 años en la ciudad de Santa Marta.

Frente esta medida, son muchos los usuarios que esperan una mejor optimización de calidad de servicio de transporte, como son las sillas rotas, la atención del conductor y, por supuesto, los aires acondicionados.

“El servicio debe mejorar en calidad para que así sea justificado su valor. No se mejora el tema de las busetas con aire. Yo creo que eso debe ser una máxima ya aquí en esta ciudad. La gente está dispuesta a pagar ese reajuste de un aire acondicionado porque el escenario lo amerita”, comenta José Luis Pacheco, pasajero habitual del distrito.