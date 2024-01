Financiación del metro y tarifas de transporte: Temas de la reunión Petro – Galán

Colombia

En la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro se reunió hoy con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la primera reunión desde que Galán fue elegido como mandatario local.

Tras culminar el encuentro el alcalde confirmó que el distrito abrió una mesa de trabajo con el gobierno para abordar temas de movilidad que son de mayor urgencia entre ellos: el Metro de Bogotá, los trenes de cercanías y las tarifas para el transporte público.

Aun que se acordó un dialogo “que por el bien de Bogotá debe ser fluido, constante y franco”, uno de los temas que los sigue dividiendo es el futuro del metro de la capital.

“Ustedes conocen la posición que tiene el presidente, conocen la posición que he tenido yo, expresamos esas posiciones. Yo he ratificado que tengo un mandato ciudadano, un compromiso ciudadano con quienes me acompañaron en el proceso electoral de garantizar que ese metro, la línea 1, llegue a buen puerto y vamos a seguir trabajando en eso”, dijo Galán.

Por su parte, el Ministro de Transporte, William Camargo, señaló que las dos primeras líneas del Metro de Bogotá podrían costar $63 billones, por lo que advirtió que tendrán que buscar “mecanismos alternos para sacarlos adelante”.

“Lo que pusimos sobre la mesa fue la información que tenemos disponible no solamente con la construcción sino también con la operación, estamos hablando que solamente en línea 1 y línea 2 suman alrededor de 63 billones de pesos, tenemos que buscar mecanismos concurrentes para sacarlos adelante”, dijo el ministro.

Agregó que al igual que el alcalde Galán, el gobierno busca la mejor intención de dejarle a Bogotá el mejor proyecto. " Debemos tener obviamente una salida que nos permita financiar tanto la construcción como la operación, entendiendo que el déficit que está teniendo hoy en día el sistema debe buscar mecanismos alternos”.