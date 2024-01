Accidente de tránsito provoca traumatismo en la vía Pamplona - Bucaramanga

Cúcuta

Según las autoridades, el accidente de tránsito se registró en el km 92+981, sector conocido como Las Pavas, a la entrada del municipio de Mutiscua, donde se volcó una tractomula que cubría la ruta Cartagena - Cúcuta y que transportaba PVC, hacia la capital de Norte de Santander.

Por ahora las autoridades han señalado que el conductor de vehículo Miguel Antonio Lemus salió ileso en medio del siniestro vial. Este accidente ha generado traumatismos en la movilidad, con viajeros que han quedado en la vía por varias horas.

“Llevamos más de 10 horas en este trancón. Hay mujeres, niños, personas de la tercera, personas discapacitadas, es un frío aterrador, no se presentan autoridades en la zona, no hay donde comprar un agua o donde buscar comida y muchos no tenemos cobijas” manifestó una de las viajeras a Cararol Radio.

Sin embargo las autoridades señalaron que ya se encuentran en el sitio realizando manejo de tráfico para restablecer la movilidad y realizar acompañamiento a la concesión vial en el remolque del vehículo.