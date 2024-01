Familia busca repatriar a bumanguesa que murió buscando el sueño americano

Bucaramanga

Una tremenda tragedia está viviendo la familia de Bertha Juliana Gómez, una bumanguesa que se fue para Estados Unidos en el mes de diciembre en busca del sueño americano en donde sufrió un derrame cerebral que terminó generándole la muerte 17 días después de ingresar con un adormecimiento de brazos a un centro médico estadounidense en Adaho.

Su esposo Bolmar José Toro, aseguró que aunque remó hasta el último momento buscando una visa humanitaria, no logró su objetivo. pues se la negaron y por eso ahora claman para repatriar el cuerpo de la mujer, mamá de dos hijos de 12 y 19 años de edad.

“Lastimosamente no conseguimos la visa humanitaria, el cónsul consideró que no tenía arraigo para volver y que podría quedarme, yo les expliqué que era humanitario porque había muerto mi esposa pero no funcionó. Ahora queremos traerla después de cremarla pero nos toca pagar el trámite a una funeraria que allí conseguimos y llevarla hasta el aeropuerto de San Francisco de donde sí salen vuelos a Colombia”, dijo Toro.

Son 5 millones de pesos los que requiere este familia santandereana para traer las cenizas de la mujer que antes de irse a Estados Unidos se dedicaba a las ventas en una empresa de vehículos.

Se fue para buscar un mejor futuro para sus hijos y su esposo y el sueño era llevárselos una vez estuviera establecida.

Si usted quiere ayudar a la familia santandereana puede hacerlo comunicándose al 3186516547.