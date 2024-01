Denuncian agresión física y amenazas contra integrante de la Mesa de Víctimas de Cúcuta

Cúcuta

Desde la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Cúcuta, dieron a conocer que uno de sus integrantes, representante de la comunidad LGTBIQ+, fue brutalmente agredido y amenazado. Se trata de Juan Gabriel Arias a quienes, hombres desconocidos lo abordaron, lo subieron a un vehículo de manera arbitraria, golpearon en diferentes partes del cuerpo y amenazaron.

Yuleima García, coordinadora de la Mesa en Cúcuta resaltó que lo sucedido “prende las alarmas porque a raíz de este caso hemos conocido de otras amenazas que han sufrido varios miembros de la mesa”.

García pidió que “las autoridades e instituciones competentes, puedan hacer el comité de subdirección y prevención, para analizar estos casos, que realmente no sabemos si es un tema colectivo en contra de los integrantes de la mesa o son temas aislados del ejercicio de liderazgo que ejerce cada uno de ellos”.

Yuleima García asegura que, días atrás, un familiar de Juan Gabriel Arias recibió intimidaciones por parte de unas personas armadas a quien le mencionaron que no querían que Arias estuviera más dentro del barrio. “Esa denuncia no la hizo pública, me comentó a mi que sentía mucho temor y estaba pensando en renunciar a la Mesa, que no sabía que hacer, no sabía quiénes eran las personas”.

La agresión llevó a Juan Gabriel Arias a estar en varios días de incapacidad.

Se pudo conocer que, los últimos meses, la gran mayoría de integrantes de la Mesa han sido blanco de amenazas.