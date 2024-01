Jaminton Campaz se uniría a Rosario Central en los próximo días

La novela entre Jaminton Campaz y Rosario Central está cerca de su fin. El colombiano, clave en el título de la Copa de la Liga Profesional en Argentina, continuaría en el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo. “Se están terminando los últimos detalles para que en los próximos días Jaminton se reintegre con nosotros”, aseguró Federico Lussenhoff, directo deportivo del conjunto Canalla.

“Los últimos meses del año pasado empezamos a trabajar en esa opción de compra, que se ejecutó. Se adquirió el 50% de su pase. Es otra área, que lleva pagar los detalles de esa operación, pero estamos pendientes de esa situación para que lo antes posible Jaminton se una”, añadió Lussenhoff.

Juan Carlos Torres, representante de Campaz, aseguró que todavía hay situaciones pendientes con Gremio y, hasta no dejar todo a paz y salvo, no pueden avanzar las conversaciones con Central: “El tema pasa por situaciones pendientes con Gremio. Hasta no dejar todo a paz y salvo con Gremio, no podíamos avanzar en el tema definitivo de Central”.

Los colombianos, ausentes en pretemporada

Rosario Central dio a conocer a los jugadores convocados para viajar a Uruguay y continuar la pretemporada. Jaminton Campaz, por su situación contractual, y Dannovi Quiñónes, por una lesión en su meñisco externo, son los grandes ausentes de la lista dada por Miguel Ángel Russo.