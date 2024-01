Congresistas recomiendan a los nuevos mandatarios atender desempleo

Cúcuta

Cúcuta ocupa el sexto lugar entre ciudades con mayor tasa de desempleo con un 11, 7%, según el más reciente informe del DANE. Frente a esto, los congresistas advierten que este debe ser el tema de análisis para este 2024.

Destacan que se requiere mayor apoyo por parte del Gobierno nacional y los gobernantes de turno para el lograr los objetivos de reducir esta brecha de desocupación laboral.

Édgar Díaz, senador de la república, señaló que están a la espera de las acciones encaminadas en contener esta desocupación laboral pues espera que se reduzca en Cúcuta y logre llegar a un solo dígito.

Señaló que “en Norte de Santander hay una gran necesidad de empleo, hay estadísticas altas de informalidad. La informalidad de oculta con empleo y no la informalidad es informalidad. Esto amerita que se le dé la oportunidad al empleo que no se le siga a través de carga laboral y no ponerles más impuestos a ellos, porque los que van a pagar son los trabajadores, porque ellos van a tratar de disminuir su capacidad laboral”.

Asimismo, dijo que “necesitamos que el gobierno entienda que primero es la gente, que primero es la seguridad, que al empleador hay que darle la oportunidad para que genere mucho más empleo y no es acosando con tantas tasas retributivas, ni tantos impuestos que indudablemente afecta la parte laboral”.

Señaló que hay que tener en cuenta el alto nivel de informalidad que supera el 60% en Cúcuta.