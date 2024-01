Caleños comprometidos a aportar a la limpieza de la ciudad

Cali

Con el nombre de “Volvamos a mi Cali Bella” el alcalde de Cali Alejandro Eder está convocando a la ciudadanía a participar en una limpieza masiva de la ciudad este 09 de enero. “Para que volvamos a poner a Cali en orden, para que recuperemos la dignidad de nuestra ciudad” expresó el mandatario en las redes sociales.

La manera más sencilla. y que aporta a la limpieza de Cali. es que en cada casa se limpie la fachada y el anden, dice la invitación del alcalde.

“Invitamos a toda la ciudadanía, salgamos a limpiar, armen un parche con sus familiares, con sus amigos y limpian el parque más cercano a la casa, el andén al frente de su casa, los postes de la energía, que todos están llenos todavía de papeles, pero pongamos a Cali bien, linda”.

Alejandro Eder indica que si la ciudad está limpia, hay también una mejor sensación de seguridad por ello se tratará de mantener el impulso por lo menos dos meses con las empresas de aseo y demás entidades del gobierno en la capital del Valle como la policía, EMCALI y la CVC.

A la iniciativa se sumó la gobernación del Valle y ProPacífico. La gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, invitó a limpiar antejardines, calles y casas para que “unidos recuperemos la ciudad que tanto amamos”. Entre tanto, Maria Isabel Ulloa directora Ejecutiva de ProPacífico dijo que más allá de la iniciativa de una alcaldía y una gobernación, esta tarea se debe hacer por parte de cada uno de nosotros cada día, insistió.

Por otro lado el director de la CVC Marco Antonio Suárez, anunció que la tarea que cumplirá la corporación en la jornada será el arbolado urbano con el enlucimiento de la carrera 56.

Otros que se suman son gremios de comerciantes como Asobares y Acodrés.

Finalmente el Alcalde de Cali Alejandro Eder, resaltó el compromiso de los operadores que recogen la basura en la ciudad de Cali “Nos están ayudando también en este esfuerzo y y debemos mantenerlo, pero lo más importante no es solo recoger la basura es por favor, no botemos la basura en la calle donde no deben, no la saquemos el día que no es”.