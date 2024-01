Registrador Nacional rechaza secuestro de delegado en Chocó

Colombia

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, rechaza de manera vehemente el secuestro de Jefferson Elías Murillo Mosquera, delegado departamental del Chocó, quien fue retenido este sábado 6 de enero en horas de la tarde en inmediaciones del municipio de Cértegui (Chocó).

Según informó la entidad, desde el momento en que ocurrió este acto delictivo, el registrador nacional ha estado en comunicación con las autoridades y familiares del delegado departamental.

“Desde que ocurrieron los hechos me he comunicado con las autoridades departamentales quienes me han recomendado prudencia mientras se esclarecen quiénes son los responsables de este lamentable hecho”, señaló Penagos Giraldo.

De igual manera, el registrador nacional le exige a los autores de este secuestro respeto por la vida e integridad del funcionario de la entidad. “Exigimos la liberación inmediata de nuestro funcionario y su regreso sano y salvo”, señaló.