Más de tres mil personas fueron sensibilizadas en lo que va del Puente de Reyes

Antioquia

Las autoridades ambientales, Corantioquia y Cornare, lideradas por Liliana María Taborda González y Javier Valencia González, respectivamente, junto con funcionarios del Área Metropolitana, la Policía Nacional y otro integrantes del Comité Institucional de Fauna y Flora de Antioquia desarrollaron una jornada de sensibilización y control para proteger la fauna y flora silvestre, durante este puente de Reyes, en Guarne.

“Estamos realizando una actividad importante para la educación y la sensibilización de todas las personas que hoy se movilizan en carretera, llevándoles un mensaje para el no tráfico, para la no compra y la no tenencia de nuestra fauna silvestre en cautiverio. Este es un mensaje que queremos llevarle a todas las personas que se movilizan en este Puente de Reyes y decirles que dejemos a nuestra fauna en su hábitat, que le respetemos la vida”, expresó Liliana Taborda González, directora de Corantioquia.

Corantioquia, también realizó Operativos de Sensibilización y Control en Santa Rosa de Osos, Tarazá y Caucasia. En estas tres localidades, se abordó a más de 213 vehículos y se sensibilizó alrededor de 3.158 personas.

La ciudadanía recibió informes sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y la señalización en áreas con presencia de fauna silvestre, así como la necesidad de evitar la contaminación y la realización de fogatas en zonas naturales.