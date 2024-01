Colombia podría quedarse sin delegación de gimnasia para los Juegos Panamericanos

Cúcuta

La pérdida de sede de los Juegos Panamericanos en Colombia sigue causando polémica a nivel nacional, y también genera malestar en los deportistas nortesantandereanos, especialmente en la liga de gimnasia.



El 90% de la delegación nacional de gimnasia está conformada por deportistas de esta región, por lo que los recursos deben ser asumidos por la liga departamental, y al desarrollarse las competencias en otro país, se incrementa los gastos de una manera significativa.



“Es un impacto bastante fuerte para nosotros, porque nuestros deportistas son en su mayoría de Norte de Santander, y por ende es responsabilidad nuestra. Esto el impacto que tiene es que como sede, para nosotros era beneficioso tanto en lo económico como en lo anímico. En lo económico nos afecta mucho, porque la federación nos ha depositado responsabilidades a las ligas para transportar parte de los deportistas que representan al país, con recursos nuestros, lo que es difícil porque en este momento no los tenemos” dijo a Caracol Radio Jairo Cadena, presidente de la Liga Departamental de Gimnasia.



Lamentan que la pérdida de la sede los ponga en esta situación, cuando ya se venía organizando todo de la mejor manera para su participación y la mejor representación del departamento y del país.



“Nuestra delegación está conformada por seis deportistas, y tenemos que pagar lo de cinco, más un técnico, es decir, hay que conseguir los recursos para esos seis deportistas. Son aproximadamente 90 millones para viajar por ejemplo a otro país suramericano, y nos afecta muchísimo tener que conseguir recursos para ir a un panamericano cuando prácticamente los teníamos acá en el patio de la casa. Si no conseguimos los recursos, simplemente no participaremos” agregó Cadena.



Por ahora han iniciado acciones para gestionar algunos recursos a través de la Gobernación de Norte de Santander y la empresa privada, y de esta manera poder tener esa participación en los Juegos Panamericanos.