Autoridades de Satander esperan el tránsito de 90.000 vehículos este puente de Reyes

Bucaramanga

Autoridades de tránsito instalaron 10 áreas de prevención y seguridad vial en las carreteras de Santander para este puente de Reyes, último fin de semana de vacaciones para muchos viajeros y niños que ya entran a estudiar la próxima semana.

En el HUS están los 7 soldados heridos tras un accidente de tránsito en la vía a Cúcuta

Por eso el mayor Jorge Emmanuel Bolívar, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte del departamento, afirmó que habrá mayor vigilancia estos tres días.

Comienza a regir en Bucaramanga decreto que prohíbe el consumo de drogas en parques

“Esperamos que en este puente festivo circulen más de 90.000 vehículos por las vías del departamento. Por tal motivo queremos hacer recomendaciones de seguridad vial como no exceder los límites de velocidad, no adelantar en doble línea, en curva, no conducir bajo efecto de bebidas embriagantes y hacer pausas activas cada 2 ó 3 horas de conducción con el fin de evitar cualquier microsueño”, indicó el mayor.

#Movildiad | Con 10 puestos de control se garantizará la seguridad vial en el departamento de Santander durante este puente festivo de reyes. pic.twitter.com/RpuRE2APQT — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 5, 2024

Con dactiloscopias van a regular el tránsito de vehículos durante este puente de reyes

En el área metropolitana de Bucaramanga se han dispuesto 300 hombres y mujeres de la policía para garantizar el acompañamiento a los viajeros. Con 5 áreas de prevención en los ejes viales hacia Bogotá, la costa atlántica, Cúcuta y Barrancabermeja.

Ante cualquier novedad la Policía pide la colaboración de la comunidad e informar al #767 ó 123, líneas totalmente habilitadas las 24 horas del día.