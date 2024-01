Aprehendido presunto responsable del homicidio del líder social Emerson Pulgarín

Antioquia

La Policía Antioquia entregó detalles sobre cómo avanza la investigación para esclarecer los homicidios de dos líderes sociales reportados durante las últimas horas en el departamento.

El Coronel Carlos Andrés Martínez Romero, comandante de la Policía en Antioquia reveló que en el caso del asesinato del líder social Emerson Pulgarín un menor fue aprehendido.

“Primero indicar que este caso no corresponde o el homicidio no corresponde a su activismo como líder social, corresponde a una situación de constreñimiento y de abuso a una persona de especial protección como lo son los menores de edad. Y en este caso es importante indicar que hay una aprehensión con elementos materiales probatorios, con la moto de la víctima, el celular de la víctima y el arma con que se causó el homicidio, pero reiteramos que no corresponde el homicidio o no está asociado a sus labores como líder social”, detalló el Coronel.

Lea también:

Se oficializó cambio en la Junta Directiva de EPM

Según las autoridades, el señor Luis Osorio, reportado como un líder social asesinado, no tenía tal reconocimiento.

“El señor Luis Osorio, es una persona senderista, no tiene la condición de líder social, fue desde el 29 de diciembre, sacado de su finca, estaba desaparecido y el día de ayer se ha encontrado asesinado en zona rural de Andes, finalizó el oficial.

La Policía aseguró que ya hay una línea investigativa con la Fiscalía General de la Nación de cara al esclarecimiento de estos dos hechos.