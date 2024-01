Pablo Lima se lamentó por la final que perdió Medellín: Fue doloroso, merecían el título

Pablo Lima hizo parte del mercado de fichajes del fútbol colombiano para la temporada 2024. El experimentado mediocampista puso fin a una etapa de cinco años y medio en La Equidad para emprender rumbo al Deportivo Independiente Medellín, vigente subcampeón de Liga y que disputará la Copa Sudamericana.

Lima, de 33 años, reconoció, en conversación con El Vbar Caracol, que “siempre había querido llegar” al conjunto antioqueño, pero por diferentes motivos no había podido darse la transferencia. Claro está que manifestó su cariño y agradecimiento por Equidad, conjunto en el que, según dijo, logró potenciar su juego de la mano del entrenador Alexis García.

Por último, el nacido en Montevideo indicó que de momento ha conversado poco con el entrenador Alfredo Arias, coterráneo suyo, y “no de temas futbolísticos”. En este orden de ideas sentenció que una vez lleve a cabo su primer entrenamiento se hablará de todo lo deportivo y de paso manifestó que llega para ganarse un lugar en el once titular.

Pablo Lima, avaluado en 400 mil euros, llegó a Colombia en julio del 2018, proveniente del Villa Teresa de su país, y en este año logra firmar con su segundo equipo de la Liga, sexto en lo corrido de su carrera.

Llegada al DIM: Por suerte, en este mercado se pudo dar la posibilidad. Es un equipo al que siempre había querido llegar, pero no se daba por equis motivo. Por suerte, en este mercado se pudo. Estoy muy feliz y muy contento junto a mi familia... Los diálogos empezaron como en noviembre y bueno en todo ese tema el proceso es largo, se tienen que dar muchas cosas para que todo cierre bien y se pueda concretar. Fueron dos meses de conversaciones, de negociaciones con Equidad. Al final se pudo hacer con un final feliz.

Agradecimiento hacia Equidad: A veces la negociación para Equidad no era muy favorable. Es un club que me abrió las puertas y que me ha brindado mucho cariño y mucho respeto, entonces también quería lo mismo para ellos de parte de los otros clubes. Estábamos esperando la oferta justa para que a Equidad también le sirviera hacer algún negocio y ahora con lo de Medellín se pudo... Este va a ser mi sexto año en Colombia.

Charlas previas con Alfredo Arias: Con Alfredo tuve la posibilidad de hablar, la verdad no mucho y no de temas futbolísticos, sino que me dio la bienvenida. Nos expresamos la felicidad de que se pudiera dar esta oportunidad y ya el tema futbolístico lo hablaré cuando comencemos los entrenamientos. Sé que tengo que adaptarme al equipo, que viene con una base muy buena, viene trabajando excelente, hicieron un gran torneo, lástima que no lo pudieron redondear con el título, pero la realidad es que la base, la nómina que tienen es muy buena. Entonces vengo con la cabeza de adaptarme a lo que el profe me pide.

Tema contractual con el Medellín: El día de hoy (miércoles) tuve todos los exámenes, para mañana (jueves) me faltan solo los laboratorios de sangre y ya quedaría listo para la firma y la presentación. Llego en calidad de préstamos por un año... Fue una transferencia un poquito demorada, pero bueno, a veces las cosas pasan por algo y capaz que este era el momento en que se tenía que dar.

Final perdida con Junior en el segundo semestre del 2023: Creo que fue una forma muy dolorosa de dejar escapar el título y más después de la gran campaña que hicieron durante todo el año. Se merecían coronar ese título y lastimosamente no se les pudo dar. Creo que la pierden de una forma muy dolorosa, era un partido controlado, una serie controlada, pero el fútbol es así, a veces impredecible. Lo que tiene el fútbol es eso, no es tanto de merecimiento, sino que a veces puede pasar cualquier cosa.

Posición en el campo: En donde me he sentido mejor y más cómodo en el último tiempo ha sido como volante mixto, llegando al área, pero también sabiendo que en la parte defensiva siempre hay que aportar. Cuando llegué a Colombia, era más un mediocentro defensivo con el profe Luis Suárez, pero el profe Alexis me ha hecho cambiar un poco mi estilo y ser un poco más polifuncional y cumplir diferentes roles.