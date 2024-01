Andrés Mosquera Marmolejo revela por qué eligió seguir su carrera en Santa Fe

Andrés Mosquera Marmolejo se convirtió en el nuevo refuerzo en la portería de Independiente Santa Fe. El antioqueño de 32 años llega con el rótulo de titular, tras haber tenido paso por Independiente Medellín, club con el que atajó la última final de la Liga Colombiana que el conjunto Poderoso perdió ante Junior.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el arquero se refirió a los objetivos trazados para el 2024 con la institución bogotana, así como reveló por qué decidió seguir su carrera en el conjunto Cardenal y le agradeció a los directivos del Medellín el hecho de haberlo dejado salir para poder tomar “un nuevo aire”.

Objetivos para el año: “Bueno, como todo equipo que apunta al título, Santa Fe ha hecho muy buenas incorporaciones, un equipo que viene de no clasificar con la ilusión de hacer un buen semestre de conseguir el objetivo, que eso lo ilusiona a uno con jugadores que están llegando más la base que hay y uno dice que hay material y hay con qué ilusionarse de poder darle muchas alegrías a la hinchada, para uno también poder conquistar el título”.

¿Por qué eligió Santa Fe?: “Lo decidí porque esta era como la cuarta o quinta vez más o menos que yo tenía el acercamiento de llegar y no se había dado por ciertos temas. Muchas veces había conversado con el doctor Méndez de venir, siempre estuvo la puerta abierta en Bogotá que es una ciudad que yo conozco donde empecé mi carrera, tuve mis inicios donde también tuve el paso por Fortaleza, entonces me incliné por venir acá. Conozco la ciudad, conozco un poco de Santa Fe entonces por ahí pasó más la decisión de venir”.

Mensaje al hincha de Santa Fe: “Al hincha de Santa Fe, que sepan que han llegado jugadores que van a aportar, que crean en nosotros, que nos apoyen que sepan que casi como ellos tienen la ilusión de lo que se está armando, nosotros también tenemos la ilusión de que vamos a salir cada partido a dar lo mejor, a entregarnos, a que ellos cada partido que puedan ir al estadio que puedan ver disfruten el equipo que aman y bueno, no está de más de que cada vez que estén con nosotros, nos alienten nos apoyen, que son una parte muy importante en cada paso, en cada objetivo que se consiguen aquí en el equipo”.

La recuperación de la lesión sufrida: “Bueno, sí, lo de la lesión fue algo atípico para la final. Yo venía de tres meses larguitos de recuperación y entre el alta médica y las finales no tuve mucho tiempo de como lo llama uno de reacondicionar, venía trabajando diferenciado, pero se presentó la oportunidad de estar en la final, pero ya me siento muy bien para los partidos de la final me sentí muy bien. Obviamente, a uno la para lo condiciona mucho, pero bueno, siempre uno brindando lo mejor y agradecido siempre con el profe Alfredo que me apoyó, me dio la confianza y me dijo que él confiaba en mí, pero bueno, no pudimos conseguir el título y siempre estaré totalmente agradecido por él por la confianza, que me dio de poder estar”

La final perdida: “Lo que uno siempre dice, los partidos no se acaban hasta que el árbitro pita y ante Junior tuvo en el segundo tiempo esa sola y esa concretaron, entonces creo que, aprende uno muchísimo de las cosas que les suceden para no volverlas a repetir. Creo que nosotros al final lo luchamos. Empujamos, metimos, corrimos, hicimos todo para que el partido no llegara a esta instancia de los penales, pero bueno, lamentablemente pasó así y bueno, está uno de ya está de más de recomponer el camino y saber que hasta que el árbitro no pite, no, no hay nada todavía”.

Los penales: “Uno se prepara para todas las circunstancias que presenten el juego. Los penales los entrenamos como correspondía, estábamos preparados para todo. Uno analiza algo de los cobradores, mira vídeos, mira dónde ellos patean, donde últimamente más ha cobrado y siempre lo que uno dice, es un azar. Para que salga bien o salga mal lo que lo llamamos nosotros una lotería, no se nos dio como tú dices nosotros confiamos y teníamos la capacidad de que lo podíamos ganar en los 90 minutos, que no había que llegar a la instancia de los penales. Estábamos en casa con nuestra hinchada, con todo nuestro ambiente, con la seguridad que podíamos sacar un marcador diferente, no se dio y bueno y tocaron los penales donde en el minuto donde ya nos empatan creo que golpea”.

¿Qué le dice al hincha del DIM?: “El hincha de Medellín es muy querido conmigo. Siempre me apoyaron en toda situación, en cada partido agradecido con ellos, con la parte administrativa con la parte deportiva, el profe Alfredo, Daniel Ossa, don Raúl, ellos conmigo fueron muy queridos muy especiales hasta último momento hablaron conmigo para que continuaran el equipo, pero llegaron a una decisión que yo había dicho que quería tener un aire diferente, que quería venir a Santa Fe. Entonces ellos pusieron la facilidad, de todo de poder venir y agradecido siempre con todos con la hinchada, que siempre me apoyó, que confiaron siempre en mí y bueno agradecido cuando te tratan bien, donde te brindan ese cariño, que siempre se queda con eso”.