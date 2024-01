Lautaro Villegas: “Cali es un grande de Colombia. Tiene mucha historia y eso me sedujo”

El Deportivo Cali sigue ampliando su nómina. Ya con diez refuerzos, el equipo busca sanar la herida que dejaron sus últimos duelos en cuadrangulares. Con el inicio del Torneo Apertura 2024 a la vuelta de la esquina, el equipo se fortalece en todas sus zonas para enfrentar la nueva temporada.

Uno de sus más recientes fichajes, Luataro Villegas, habló con El Vbar Caracol, sobre su llegada a Colombia y los objetivos que desea cumplir junto a los dirigidos por Jaime de la Pava. Proveniente de Talleres de Remedios de Escalada, uno de los equipos más antiguos de Argentina, miembro fundador del profesionalismo, espera aportar con su experiencia en la liga colombiana.

Anuente de las necesidades que presenta el cuadro vallecaucano, manifestó su compromiso con las directrices del entrenador en pro del repunte del equipo. “No necesitaba mucha información porque el club es grande y tiene mucha historia. Es un gran salto en mi carrera deportiva y en mi carrera profesional y personal”, mencionó satisfecho con la decisión que tomó de unirse a las filas de un grande del fútbol nacional.

“Si tengo que asistir y dejarle el espacio a un compañero no tengo problema. No soy egoísta, trato de pensar siempre en el bien común, que es el equipo, y sobre todo en la situación que está el club hoy, la verdad que si uno puede aportar de la manera que sea para que el equipo gane, eso a mí me deja contento y tranquilo”, concluyó el delantero argentino quien se mostró dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudar al Cali.

Características del jugador

Delantero: Yo soy un jugador que siempre está dispuesto a lo que el técnico quiere. No tengo problema si hay que salir a buscar la pelota, si hay que entrarle. La verdad soy un delantero muy laborioso, un delantero que intenta adaptarse siempre a la idea de juego que pretende el técnico, eso es lo que puedo llegar a ofrecerle al hincha caleño que es lo que siempre preguntan al no conocerme.

Última temporada en el fútbol argentino: Este año terminé con 13 goles y 3 asistencias en 33 partidos, creo que es un buen número y Dios quiera que podamos repetirlo acá en Cali, no vendría mal.

Talleres de Remedios: Es un gran equipo, con mucha historia, estuvo mucho tiempo en primera división del fútbol argentino, en B Nacional también. Hoy, después de la temporada que hicimos en 2023 pudo regresar a la segunda categoría. Es un club del que han salido jugadores muy buenos, tiene una historia muy linda en el fútbol de ascenso, fue un gran año. Es un club que en el fútbol argentino es conocido, que ha crecido mucho y sigue creciendo. Es complicado porque levantas una piedra y hay tres clubes, mantenerse es complicado y hoy le tocó resurgir y estar en segunda división.

Cómo se describe en la zona de ataque: Soy un jugador que no tiene problema, me gusta estar en el área entre los centrales, sí hay que salir, salimos. Creo que con la pelota puedo hacerlo bastante bien. Si tengo que asistir y dejarle el espacio a un compañero no tengo problema. No soy egoísta, trato de pensar siempre en el bien común, que es el equipo, y sobre todo en la situación que está el club hoy, la verdad que si uno puede aportar de la manera que sea para que el equipo gane, eso a mí me deja contento y tranquilo.

Percepción del Deportivo Cali

¿Qué llamó su atención? Es un grande de Colombia. Es un equipo con mucha historia y eso me sedujo.

Adaptación: El Cali hoy está en una situación que merece salir rápidamente por lo que manda su historia y estaremos dispuestos a hacer lo que sea necesario para poner ese granito de arena y poder revertir la situación. No tengo ningún tipo de problema en adaptarme a cualquier posición. Tuve la posibilidad de charlar con el técnico, es el segundo día de pretemporada y laboraremos para que se sienta lo más a gusto posible y poder rendir a la perfección en el campo de juego.

Referencia de la liga: Desde que surgió la primer noticia sobre Deportivo Cali, he mirado varios partidos del equipo. Tenía un compañero que jugaba en la segunda división del fútbol colombiano, que se fue a Europa, que estaba en el Cúcuta. Entonces más o menos traté de mirar y nutrirme un poco de lo que era la liga colombiana.

Asesoría para tomar la decisión: No tenía ningún compañero, tenía un excompañero que habíamos jugado juntos en el ascenso del fútbol argentino y por eso más o menos seguía el fútbol colombiano. Después sucedió lo del interés y lo de la oportunidad de venir al Cali, pero no necesitaba mucha información porque el club es grande y tiene mucha historia. Es un gran salto en mi carrera deportiva y en mi carrera profesional y personal. Era difícil decir que no a la oportunidad que me estaba presentando el señor.

Acercamientos con el equipo vallecaucano: No tengo precisión porque empezaron los contactos con mi agente, con mi representante y como estábamos en una etapa definitoria en el club, siempre me lo informaron después de eso. Como también el Cali se estaba jugando cosas muy importantes con el cuadrangular, todo empezó después de esa fecha.