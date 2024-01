América de Cali rompe el mercado al hacer oficial su sexto fichaje para el 2024

Sigue moviéndose la bolsa de jugadores en Colombia de cara a la temporada 2024. Los equipos, especialmente aquellos que disputarán competencias internacionales este año, han empezado a agilizar sus negocios, teniendo en cuenta que varios de ellos ya iniciaron sus trabajos de pretemporada.

El América de Cali, por ejemplo, es uno de los conjuntos que más ha dado de qué hablar en los últimos días, especialmente durante este jueves 4 de enero. Y es que a primera hora de la jornada, el cuadro comandado por Lucas González sorprendió a sus hinchas al anunciar la renovación de Adrián Ramos.

El experimentado capitán se había despedido del club el pasado mes de diciembre e incluso tanto el entonces presidente Mauricio Romero como el máximo accionista Tulio Gómez reconocieron haber tratado de convencerlo de quedarse, pero no había sido posible. En medio de la incertidumbre, ‘Adriancho’, como se lo apoda, terminó reversando su decisión al hablar con la nueva presidenta Marcela Gómez.

“Había tomado la decisión de no continuar con América y recibí una llamada de Marcela donde quería hablar conmigo, me preguntó cuáles eran los motivos por los que no quería continuar y se los dije, después ella me explica el proyecto que ella quiere y las intenciones que tiene el club. Decidí dejar atrás la decisión que había tomado, colocarme al lado de ella para trabajar juntos y poder ayudarla”, sentenció.

Sexto refuerzo del América para el 2024

Pero las buenas noticias no terminaron ahí, en horas de la tarde se dio conocer el sexto refuerzo de la institución para los retos del año: torneos locales (Liga, Copa Colombia) y la Copa Sudamericana. Muy buena contratación proveniente del fútbol de exterior que seguramente dará una mano importante en la zaga ofensiva.

Michael Barrios, aquel extremo que deslumbró en Uniatónoma y terminó llegando a la MLS, es la cara nueva del América para el 2024. Así fue anunciado a través de redes sociales: “¡𝗗𝗲𝘀𝗲𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶𝗼 𝘆 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗮𝘁𝗮𝗾𝘂𝗲 𝗘𝘀𝗰𝗮𝗿𝗹𝗮𝘁𝗮! El extremo Michael Barrios es nuevo jugador de América de Cali”.

Barrios, de 32 años y avaluado en un millón de euros, brilló en la Liga entre 2014 y 2015, año en el que fue comprado por el FC Dallas de los Estados Unidos. Allí permaneció hasta enero del 2021, cuando lo fichó el Colorado Rapids. Tras varias temporadas de gran nivel, los Ángeles Galaxy terminaron haciéndose con sus servicios en agosto del 2023.

En el cierre del campeonato norteamericano, el atacante barranquillero tuvo poca participación. Jugó en seis oportunidades (fue suplente en otras seis), todas ingresando desde el banco de suplentes. Anotó un gol (ante Austin en el empate a tres tantos) y poco más.

Al ser adquirido en el Draft de la MLS, el jugador debía cumplir con unas métricas para hacer efectivo el negocio entre Colorado y Los Ángeles, pero al final no cumplió y quedó como agente libre, razón por la que no fue difícil sellar su regreso al país de la mano del América.

De momento, el conjunto escarlata ha anunciado los fichajes de Nilson Castrillón, Edwar López, Joel Graterol, Jeison Palacios y Óscar Hernández; por otro lado, han salido Diego Novoa, Eber Moreno, Daniel Quiñones, Facundo Suárez, Carlos Darwin Quintero, Daniel Mosquera y Cristian Arrieta.