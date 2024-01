Rafa Pérez apuntó contra el presidente de San Lorenzo: “Sale a afirmar cosas que no son”

Sigue moviéndose la bolsa de jugadores en el fútbol colombiano. Junior de Barranquilla anunció este miércoles 3 de enero el fichaje de Rafa Pérez para la temporada 2024, periodo en el que afrontará los campeonatos locales, empezando por la Superliga frente a Millonarios, y por supuesto la Copa Libertadores.

El zaguero central habló en El Vbar Caracol sobre las dificultades que hubo para concretar su salida de San Lorenzo, cuadro con el que le hacía falta un año de contrato, pero a raíz del incumplimiento de pagos logró cerrar su desvinculación contractual. En este sentido, apuntó duramente contra el presidente del Ciclón, Marcelo Moretti, por sus recientes declaraciones al respecto.

Basado en lo anterior, dio las razones por las que, en sus palabras, fue “maltratado” en el fútbol argentino, por cuenta del tema económico y todo lo que se deriva entorno a eso. Asimismo, recalcó en que era tiempo de dar su versión de los hechos, debido a que el hincha de San Lorenzo tan solo se había quedado con la versión de Moretti.

Finalmente, Pérez, de 33 años, se mostró emocionado por volver al Junior, cuadro en el que actuó entre 2017 y 2020.

Tormentosa salida de San Lorenzo

Disputa legal con San Lorenzo: El caso es muy sencillo. Yo entiendo al hincha de San Lorenzo en este momento, de hecho había guardado un poco de silencio con todas las cosas que se hablaban. Hay dirigentes que decían un valor, una cifra, el otro decía otra. Fueron un montón de cosas que se fueron diciendo, cosas que no eran reales. En todo este transcurso del mes de diciembre, quería descansar con mi familia. Dejé todo en manos de mi representante y de la parte jurídica. Lo único que yo tengo para expresar es que a la gente hay que decirle la verdad siempre. Yo respeto, porque no conozco al nuevo presidente de San Lorenzo, pero no entiendo el porqué de la afirmación en la que dice que está totalmente al día conmigo, cuando, de hecho, sí pagó un dinero, pero es el 10 por ciento de la deuda que tenía el club conmigo. No entiendo por qué sale a afirmar cosas que no son así, las pruebas están a la vista. La gente obviamente solamente se ha quedado con la versión que él administró en su momento, pero no es así. Yo tampoco voy a comprometerme contractualmente o laboralmente ellos estando al día conmigo. Quería aprovechar esta oportunidad para explicarle al hincha, explicarle a la gente. Mucha gente hablaba de novela y esto no tiene mucho de eso, porque está totalmente clara la situación. El único hecho que yo no entiendo hasta el momento es: ¿Por qué una persona afirma algo que no ha sucedido, que no se ha hecho?

Enojo por las mentiras del presidente de San Lorenzo: Es la realidad. Como digo, el caso estaba totalmente en manos de mi representante con la parte jurídica. Por eso digo que me causaba un poco de gracia y un poco de enojo también, no lo voy a ocultar, todas esas versiones que salieron. La gente solamente se queda con la explicación de una sola parte, pero en realidad es más. Contra el actual presidente no tengo absolutamente nada en contra, no lo conozco y no puedo hablar mal por eso. Esta situación, de la cual demandé al club, no es nueva. Si yo hubiera querido irme de San Lorenzo, lo hubiera hecho en los primeros 3-4 meses que llegué, cuando no recibimos ni un peso. El maltrato fue constante y nunca me quejé, independientemente siempre estuve presto. De hecho de lo 56 o 55 partidos que hubo en el año, si no estoy mal estuve en el 97-98 por ciento de los partidos, entonces me causa mucha frustración que la gente emita conceptos sin saber las cosas. Obviamente, salieron en todos los medios con que el presidente había salido diciendo que ya estaba la deuda totalmente saldada, cuando en realidad no es así. Yo comprendo que es una persona que recién está llegando al cargo, pero también a la gente, al hincha, hay que serle sincero y ponerlo en contexto del tema, de las realidades. Me había mantenido al margen, pero creo que ahora es el momento justo porque escucho y dicen que el club me va a demandar, que va a demandar a Junior y no entiendo el porqué de esas afirmaciones. Puedo entender al hincha, que se quedará simplemente con lo que escuche de parte del presidente actual, pero sí hago una invitación de que a la gente hay que decirle siempre la verdad.

Argumentos para irse de San Lorenzo: Nosotros nos declaramos en libertad de acción por incumplimiento y justa causa. Ese fue el motivo. Nosotros hemos hecho todos los procesos y se seguirá llevando en los tiempos y en la forma que se tengan que hacer. De eso se está encargando la empresa de mi representante.

Incumplimiento en los pagos: Desde mi caso, porque otros casos no los conozco, el incumplimiento conmigo siempre fue el mismo desde un principio hasta el fin. Pagaban a destiempo, pagaban lo que ellos creían que era conveniente. No quiero generalizar porque de pronto otros casos no son los mismos al mío, yo hablo desde mi caso. Una anécdota que me pasó fue que un día me aseguraron que el dinero estaba ya en el banco, yo ilusionado y contento, después de tanto tiempo que no habían pagado, voy al banco y no estaba el dinero. Entonces es impresionante cuando estás hablando con una persona, el gerente o el manager deportivo, preguntándole por qué te mandó al banco, sabiendo que no estaba la plata depositada y te siguen insistiendo que sí, estando tú con el corresponsal del banco. Son esas cosas que uno dice bueno, el hincha después mañana o pasado se enojan con nosotros los jugadores y tendrán sus razones, pero no saben todo el proceso para uno terminar y llevar una decisión a cabo, como la que yo tomé en el mes de diciembre.

Esperanzadora llegada al Junior

Regreso a Junior: Se venía buscando hace un tiempo. Muy contento de que sea en esta etapa de mi carrera... Estoy muy contento, muy ilusionado; por otra parte, también me queda un sin sabor por todas las expresiones que se están lanzando contra mí desde Argentina. Mucha gente no sabe la realidad de las cosas y se limitan a expresarse porque escucharon solo a una de las partes. Pero bueno, estoy contento, fueron cuatro años en Argentina que me hicieron crecer en todo sentido, se vive el fútbol de una manera distinta a la que estamos acostumbrados por el entorno, el estadio, la pasión con la cual conviven. Es bastante impresionante. Eso me ha engrandecido en lo que soy como jugador, como persona y esperemos que eso lo pueda poner a disposición de un equipo que viene de ser campeón.

No habrá problemas para jugar con Junior: Seguramente que no va a haber ningún problema. Junior enviará el pedido de transferencia a la AFA y seguramente San Lorenzo no lo va a dar. Ese es el paso que va a seguir. Después de eso siempre está el ente máximo, que es la FIFA, y se pedirá una habilitación provisional y ahí no habrá ningún problema. Ya después, todo lo que San Lorenzo crea conveniente se hará y nosotros lo mismo. Eso es lo que va a pasar. Por eso cuando escucho novelas, me causa un poco de gracia porque ahí tenemos todas las pruebas a la vista de quien las necesite en su momento. Estamos tranquilos y contentos de haber podido cerrar en un club al que le tengo mucho cariño.