Santos Borré no pudo terminar práctica con el Werder Bremen: el club explicó las razones

Rafael Santos Borré se reintegró este miércoles a los entrenamientos del Werder Bremen, luego de haber pasado un periodo de vacaciones en Colombia por las festividades navideñas, recibiendo un día extra de permiso de parte de su club.

El barranquillero; sin embargo, no pudo completar toda la práctica con el resto de sus compañeros, ausentándose antes de tiempo, debido a un “resfriado”, según informó el equipo alemán, a través de sus redes sociales.

“Rafa se resfrió antes del entrenamiento y salió igualmente. Se dio cuenta de que no era posible y regresó temprano a la cabaña como medida de precaución”, publicó en su cuenta de Twitter el Werder Bremen.

Desde Brasil, los fanáticos del Internacional de Porto Alegre siguen minuto a minuto la actualidad del delantero colombiano de 28 años, pretendido por el equipo para reforzar su parte ofensiva para esta temporada.

No obstante, el director deportivo del Werder Bremen, Clemen Fritz, fue contundente este martes en asegurar que el colombiano seguiría en el club y que ellos no tienen ninguna intención de dejarlo marcharse. “Sabemos lo que tenemos en Rafa y lo valoramos mucho. No tenemos ningún interés en dejarlo ir”.

La Bundesliga se encuentra de vacaciones por estos días debido a las festividades y de año nuevo; no obstante, los equipos ya empiezan a retomar sus trabajos y a realizar algunos partidos de fogueo en medio de este parón.

Rafael Santos Borré, cuyo préstamo con el Werder Bremen se encuentra vigente hasta mediados de este año y cuyos derechos pertenecen al también alemán Eintracht Frankfurt, ha disputado 13 partidos de la actual Bundesliga, registrando cuatro anotaciones.