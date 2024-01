¿Qué enfermedades ayuda a prevenir la vitamina C?

Enfermedades ayuda a prevenir la vitamina C - Getty Images / yulka3ice

La vitamina C, conocida también como ácido ascórbico, es un nutriente que suele encontrarse en distintos alimentos, como los cítricos, y otros alimentos, algunos que aportan mayor porcentaje que los críticos, y que es esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo y sus sistemas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, NIH, por sus siglas en inglés, cuando se consume, actúa como antioxidante y protege las células de los daños causados por los radicales libres, compuestos que se forman cuando el cuerpo convierte los alimentos en energía.

Igualmente, esta es necesaria para producir colágeno, que tiene distintas funciones como ayudar a la cicatrización de las heridas, mejora la absorción de hierro de los alimentos de origen vegetal, contribuye al buen funcionamiento el sistema inmunitarios y ayuda a prevenir algunas enfermedades, le contamos de qué se trata.

Cantidades de vitamina C para el cuerpo

Según el NIH, la cantidad de vitamina C necesaria diariamente dependerá de la edad, si bien los cítricos aportan una cantidad significativa de vitamina, hay otros alimentos considerados como buena fuente de esta.

Estos son los porcentajes recomendados:

Bebes hasta los 12 meses: entre 40 y 50 miligramos.

entre 40 y 50 miligramos. Niños entre 1 y 8 años: entre 15 y 25 miligramos.

Niños entre 9 y 13 años: 45 miligramos

45 miligramos Adolescentes entre los 14 y los 18 años: entre 65 y 75 miligramos.

entre 65 y 75 miligramos. Mujeres adultas: 75 miligramos.

75 miligramos. Hombres adultos: 90 miligramos.

90 miligramos. Mujeres embarazadas: 85 miligramos

85 miligramos Mujeres en periodo de lactancia: 120 miligramos.

Igualmente, si usted es una persona fumadora, deberá añadir 35 miligramos a los valores anteriores, y así calcular el porcentaje diario necesario.

Enfermedades que ayuda a prevenir la vitamina C

Según el NIH las personas que consumen gran cantidad de vitamina C, proveniente de frutas y verduras como el tomate, corren menos riesgo de sufrir distintos tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, seno y colon, sin embargo, no tendría el mismo efecto si se consumen suplementos de la vitamina.

Igualmente, distintos estudios han encontrado que el consumo de vitamina C, junto con otros nutrientes, puede retrasar la aparición de la degeneración macular, o pérdida de visión, relacionada con la edad. Por otro lado, según NIH, algunas investigaciones indican que un alto consumo de vitamina C reduce el riesgo de sufrir de cataratas, sin embargo, afirma que hacen falta más estudios que lo demuestren.

Popularmente, se ha asociado el consumo de vitamina C como una manera de curar la gripa y los resfriados, sin embargo, no hay investigaciones que soporten esta afirmación, sin embargo, el NIH, afirma que quienes consumen la cantidad necesaria de vitamina C pueden sufrir resfriados con síntomas más leves y con una duración más corta.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria afirma que el consumo de vitamina C tiene otros beneficios, que incluyen: