Nuevo alcalde de Luruaco denuncia que encontró la Alcaldía desvalijada

Ameth Hanna, alcalde de Luruaco, indicó que en la mañana de ayer no pudo ingresar a su despacho ya que, según él, no hubo un proceso formal de empalme con la administración anterior.

Además, que no pudo ingresar a las oficinas porque no encontraron las llaves de un candando y luego de varias horas ingresaron y se encontraron con que se habían llevado muebles del lugar y hasta los aires acondicionados.

“Encontré la puerta con candado, no aparecían las llaves, el proceso de empalme no se cumplió a cabalidad. No me entregaron las llaves de los despachos. No me dieron la entrega física de un inventario. Este empalme es un poco traumático”, dijo el alcalde Hanna.

El alcalde señaló que abrirá un proceso legal ante lo sucedo. Otro caso similar sucedió en Malambo, cuando la alcaldesa Yenis Orozco, denunció que, al llegar a la Alcaldía, en esta se habían llevado varios objetos.

