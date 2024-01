“Mi Error” la canción en la que ISO quiere corregir una relación

Música

Con toques de sonidos muy alternativos, “Mi Error”, el nuevo tema musical de ISO evoca una onda rockera latina de los años 80′s o 90′s, se nota los ritmos en su batería y sonidos similares a la guitarra eléctrica, pero viaja al presente con su melodía hecha a partir de teclados y ritmos que suenan al EDM o electrónica.

ISO es un colombiano con raices de Puerto Rico, que se fue a vivir muy joven a los Estados Unidos, sobre la composición de “Mi Error” dice a Caracol Radio, “este tema nació hace como un año, entonces algo me pasó, yo cometí un error dentro de una relación y de verdad no iba a hacer canción, pero entonces me sentí identificado con eso, escuchaba los errores de otras personas, mis amigos, dije tengo que hacer un tema de esto para que la gente se pueda identificar, después empecé a pensar otra vez en los errores, en cómo los podía solucionar, qué fue lo que hice y ahí empecé a escribir la canción”.

Con “Mi Error”, esta promesa multicultural, que además es productor de sus temas, demuestra su ingenio y gusto por las mezclas, derrochando talento. Esta canción fue producida por ISO y David Nova, fue masterizada por Harvey Marín, ganador de 11 Premios Grammy.

“Mi Error” viene acompañada de un trabajo audiovisual que cuenta en su narrativa el paso por los diferentes estados de la relación, más información y escuchar los temas musicales de ISO, a través de sus redes sociales.