Representante a la cámara pide a nuevas administraciones priorizar problemática de ruido

Medellín

El representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, por medio de su cuenta de X, compartió su más reciente publicación en El Colombiano, en la que solicita a las nuevas administraciones locales y gubernamentales, solucionar el problema creciente de ruido y poner el tema como una prioridad.

Carvalho denuncia que la normatividad existente para esta problemática es confusa y no atendida correctamente por las autoridades pese al incremento del ruido y las quejas de la ciudadanía, y que, aunque en el congreso se adelanta una ley contra el ruido, se necesita hacer una bulla por el silencio.

“El llamado es a que no esperemos a que la ley surta efecto, sino que aprovechemos esta ocasión cuando los alcaldes están realizando sus planes de desarrollo para que quede consignado en cada plan de desarrollo de cada municipio una estrategia de gestión contra el ruido. De lo contrario, durante estos cuatro años, pues ellos no se van a ocupar del tema porque no les va a parecer prioritario”.

El representante además opina que “para que los alcaldes realmente tengan en cuenta esto, la ciudadanía tiene que movilizarse. Tiene que haber un llamado de atención por parte de la gente, de los medios de comunicación, de los académicos que han estudiado el tema, para que este tema se vuelva prioritario en la agenda pública y goce entonces de la atención de las autoridades”.

A pesar de que acabamos de pasar la época decembrina en la que se dispararon las quejas por ruido, como es de esperarse; la problemática es una realidad cotidiana para la ciudadanía que en muchas ocasiones no encuentra respuesta o soluciones por parte de las autoridades frente al asunto.