“Le pido a la iglesia que me ayude a exorcizar el Palacio de la Aduana”: Alcalde Dumek

En medio de su atareada agenda por ser el primer día de gobierno, el nuevo alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, manifestó en las últimas horas que no despachará en las instalaciones del Palacio de La Aduana, sede de la Alcaldía de Cartagena, hasta que se haga un exorcismo; lo hará desde el Palacio de la Proclamación.

“No hay forma de entrar al Palacio de la Aduana hasta que la iglesia católica no me ayude con un plan de exorcismo para la sede. No estoy mintiendo ni exagerando, nunca conocí del alcalde Dau su cercanía a la palabra, si era cristiano, católico, apostólico, romano. Lo que vi en él fue un ser malévolo, diabólico”, mencionó.

Y agregó: “he solicitado al gobernador Arana que me ayude, a que cuando requiera un despacho o un espacio me lo preste. Él ya me autorizó y lo voy a hacer. No hay forma de que yo entre a ese lugar”.

Como ya es sabido, la rivalidad entre el mandatario saliente, William Dau, y el entrante, Dumek Turbay, viene desde hace años. Las reacciones a estas declaraciones no se han hecho esperar en las redes sociales.