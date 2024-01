Haremos con diligencia, rigor y objetividad oposición al gobierno de Boyacá: Rodrigo Rojas

Tunja

El excandidato a la gobernación de Boyacá, Rodrigo Rojas haciendo uso del Estatuto de la Oposición le hizo una dura réplica al gobernador, Carlos Andrés Amaya.

Así comenzó su discurso, “tengo el enorme honor, pero sobre todo la responsabilidad de asumir el mandato que la ciudadanía legitima y que la Constitución y la Ley me entregan para ejercer con diligencia, rigor y objetividad, el derecho fundamental a la oposición política”.

Habló del compromiso que significa volver a la Asamblea de Boyacá. “Una responsabilidad que asumo con compromiso para responder a la confianza que depositaron en nosotros más de 250 mil ciudadanos en las elecciones del pasado 29 de octubre”.

Reiteró que no le temblará la voz en la Asamblea. “Tengan la plena seguridad, queridos boyacenses que, así como no se me fue la voz en el Congreso de la República, así como no se me fue la voz en la pasada contienda electoral desde la Asamblea Departamental no se me irá la voz para continuar luchando y representando a los miles de boyacenses que piensan que es posible un trabajo político decente y enfocado en los resultados”.

El diputado Rodrigo Rojas se comprometió a hacer un control político “serio y diligente, que garantice que los recursos públicos sean administrados con transparencia y respondiendo a las verdaderas necesidades de todos los boyacenses”.

Aprovechó para criticar el discurso de unión que ha enarbolado el gobernador, Carlos Andrés Amaya.

“Hoy se nos habla de la Boyacá multicolor y multipartidista abusando de la retórica y enarbolando el concepto de la unión, concepto del cual estaremos atentos y vigilantes constatando que dicha unión no esté construida sobre la base de repartos burocráticos, económicos y electorales”, señaló y advirtió que, “afortunadamente la política está cambiando a pasos agigantados día a día, hoy los ciudadanos no son simples espectadores que observan perplejos como sus recursos son enterrados o malgastados, o peor aún, cómo llenan las arcas de sus dirigentes”.

Aseguró que, “hoy los ciudadanos no creen en anuncios pomposos y discursos cargados de falacias, la ciudadanía busca informarse, busca saber la realidad y la verdad, aún cuando algunos intenten ocultarla o disfrazarla detrás de un poco más de poder”.

Y le hizo está invitación a los ciudadanos del departamento. “A cada uno de los boyacenses libres, los invitó a tener la valentía para ejercer una veeduría estricta en cada una de sus regiones, los invito a tener la valentía de denunciar cada práctica que consideren nociva para nuestro territorio, acá tendrán un equipo listo para alzar la voz por ustedes”.

Dijo cómo se hará la oposición al gobierno de Carlos Amaya desde la Asamblea de Boyacá. “Haremos una oposición responsable y disciplinada, férrea, objetiva y coherente”. Eso sí, apoyará los proyectos que le sirvan a los boyacenses. “Como usted bien lo decía gobernador, desde la diferencia respaldaremos los proyectos que beneficien a los boyacenses, peor no dudaremos un solo segundo en denunciar y exponer ante el departamento y el país cualquier accionar en contra de sus intereses, su patrimonio e intereses”.

Y anunció una agenda de trabajo para construir propuestas en términos de desarrollo, infraestructura y seguridad para el departamento.

El diputado y jefe de la oposición en la Asamblea de Boyacá, Rodrigo Rojas aprovechó para criticar las cifras de seguridad, los índices de pobreza que se mantienen en el departamento, el desempleo y el estancamiento de la agricultura, entre otros.