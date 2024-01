Tunja

Vuelve y juega, habitantes de Aquitania se preguntan por qué el polémico complejo turístico “Entre Islas Lodge”, propiedad del exalcalde Felipe Cardozo y construido en una de las penínsulas del Lago de Tota, al parecer sin la documentación requerida, sigue operando sin que ninguna autoridad se pronuncie.

Según Cesar Moreno, veedor ciudadano y ambiental, desde el mes de diciembre de 2023 han aparecido ofertas de servicio de alojamiento en el lujoso lugar, aunque según la última información que entregó la Inspección de Policía aparece con sellamiento.

“En este momento están dando servicio común y corriente, no hay intervención de nada, supuestamente ante la Procuraduría Agraria y ante la Inspección de Policía del municipio de Aquitania aparece como sellado el complejo Entre Islas, lo cual no se ha cumplido”, afirmó Moreno.

¿Qué pasará con las autoridades en Boyacá?



Polémico complejo turístico propiedad de exalcalde de Aquitania, construido en pleno Lago de Tota, al parecer, sin la documentación necesaria, sigue prestando servicio sin que nadie controle su operación. @Corpoboyaca @MinAmbienteCo pic.twitter.com/ByK9o0phVR — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 2, 2024

Dijo que están esperando que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, que tiene a cargo la protección del Lago de Tota, se pronuncie.

“Es injusto que ellos se tomen la justicia y se estén burlando, el Inspector de Policía de Aquitania en realidad está evadiendo sus responsabilidades (…) estamos esperando que Corpoboyacá se pronuncie”, indicó.

El polémico proyecto turístico fue construido en la vereda Daitó del municipio de Aquitania, en pleno corazón del Lago de Tota y ha generado polémica porque para su construcción, sólo se habría solicitado un permiso de aprovechamiento forestal ante Corpoboyacá, es decir, el permiso para talar algunos árboles que se encontraban en la zona; sin embargo, cuando las autoridades intentaron hacer la visita de inspección encontraron que habían levantado una construcción de once glamping de lujo y el avance de obra sería de más del 90%.

En su momento, el exalcalde Felipe Cardozo le dijo a Caracol Radio que no tenía conocimiento de que fuera necesaria licencia para construir en el sector rural de ese municipio y, además, aseguró que radicó la solicitud de licencia cuando la obra se encontraba en un avance del 90%.

“Cuando la Alcaldía me requiere y obviamente yo tengo todos los diseños e informes. Yo radicó esa solicitud de licencia de construcción el 28 de diciembre de 2022, y ellos me contestan que por ir la obra en un 90% de avance no puede expedir la licencia de construcción y se refieren que después puedo pedir un reconocimiento de obra”, explicó Cardozo.