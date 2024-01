Ante la Asamblea del Tolima tomó posesión la gobernadora Adriana Matiz

Ibagué

En medio de la sesión de la Asamblea del Tolima se llevó a cabo la posesión de la gobernadora, Adriana Magali Matiz, quien estuvo acompañada por sus familiares, su equipo de gobierno, y una vez más reiteró su compromiso de trabajo en equipo y unidad.

El presidente de la Asamblea Felipe Ferro fue el encargado de tomar el juramento a la nueva mandataria quien lucía un traje blanco y decidió que fuera su hijo quien le impusiera la banda Vinotinto y oro que la acredita como mandataria seccional.

La banda a la nueva gobernadora del Tolima Adriana Matiz le fue impuesta por su hijo. Ampliar

“Por esa puerta entraron conmigo los más de 350,000 tolimenses que depositaron sus sueños, sus esperanzas, en esta mujer que hoy se presentan que ustedes para tomar posesión del cargo más valioso para un tolimense que ama esta tierra, que es ser gobernadora del Tolima”, dijo Adriana Magali Matiz ante los 15 diputados recién posesionados, a quienes les reiteró su compromiso con combatir la pobreza en el Tolima: “Aquí como lo he dicho muchas veces, el único adversario es la pobreza. No podemos seguir trasladando nuestras fuerzas y capacidades a destruir al contrario de ideas políticas, con ideas y propuestas ataquemos la desigualdad y la miseria que son los verdaderos enemigos que tenemos en este departamento del Tolima. En esa lucha sí me comprometo a ser amiga y aliada incondicional de ustedes. No a destruir personas ni nombres, eso dejémoslo como parte de un deshonroso pasado de este departamento”.

De la misma manera, la mandataria insistió en hacer que la labor en el campo sea más decente y más justa para los campesinos, con mejorar las vías de comercialización de sus productos, con capacitación y tecnología para ellos, a quienes consideró los “artífices de la grandeza de nuestro departamento”.

La gobernadora envió “un mensaje unidad, un mensaje de trabajo incansable, no vamos a dejar que pase un minuto sin aunar todos nuestros esfuerzos para que esas promesas que hicimos de campaña sean una realidad para los tolimenses y en cuatro años estaremos entregando un Tolima con mucho progreso y desarrollo”.

Al finalizar Matiz lamentó que por disposiciones legales y reglamentos su posesión sólo se realizara en horas de la tarde del primero de enero y agregó que se perdió una jornada de trabajo valiosa para trabajar por el departamento desde las primeras horas del día como lo había anunciado.