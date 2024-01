Álvaro Córdoba aceptó cargos por narcotráfico: ¿Qué dicen en el Congreso?

Colombia

En medio de la audiencia programada ante un tribunal de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba aceptó su responsabilidad por el delito de narcotráfico.

Ante esto, se presentaron diversas reacciones al interior del Congreso de la República, algunas en apoyo a la senadora Piedad Córdoba y otras celebrando la decisión de la justicia norteamericana.

El senador del partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, aseguró que la aceptación de los cargos por parte de Álvaro Córdoba era una decisión esperada y cuestionó una posible complicidad entre la extinta guerrilla de las FARC y el hermano de la senadora.

“Era de esperarse esa decisión después de ser extraditado el hermano de Piedad Córdoba. Era uno de los casos que generó bastante polémica en su momento en cuanto el retraso del gobierno actual de Gustavo Petro en cuanto a la extradición a Estados Unidos. Hoy acepta cargos, y surgen algunas preguntas, si en esa decisión de reconocer el tráfico de drogas ha tenido algún vinculo o alguna relación con las FARC en su momento, que es un proceso que también viene siendo investigada la actual senadora Piedad Córdoba”, sostuvo Motoa.

Por su parte, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, envió un mensaje de solidaridad con la senadora e indicó que la noticia es lamentable, pues considera que los vínculos familiares no la hacen participe de ningún delito.

“Es lamentable esta noticia, uno no termina siendo participe, ni culpable por las cosas que haga la familia. Me solidarizo con la senadora Piedad Córdoba, que quienes contradictores y enemigos hoy buscan a partir de la noticia del hermano hacerle bullying o cuestionarla, cosa que no tiene ningún sentido, son cosas que muchas veces sucedes, a muchas personas les ha pasado, pero eso lógicamente no vincula ni tiene nada que ver con la senadora”, afirmó el congresista.

Además, Ocampo resaltó la labor del presidente Gustavo Petro, mencionando que actuó buscando la justicia por encima de intereses personales de sus allegados.

“Demuestra también el talante del presidente Petro que no titubeó en ningún momento al momento de extraditar al hermano de Piedad Córdoba, es un mensaje para todas las personas, pueden ser familiares de él, familiares de amigos de él, pero el presidente Petro siempre estará buscando la justicia frente a estos actos o cualquier tipo de delito en el país”

Finalmente, el senador JotaPe Hernández, señaló a la senadora Piedad Córdoba por sus investigaciones por enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público. Indicó que dado el caso de que la congresista acepte uno de estos delitos debería pagar en prisión.

“El bandido, delincuente (hermano de Piedad) se declaró culpable de narcotráfico! Con una buena pena no volvería a conocer la libertad en su vida. Si Piedad sigue el ejemplo y acepta culpabilidad en los delitos que se le acusa, pagaría y estaría en un mejor lugar! En la cárcel”, mencionó Hernández.