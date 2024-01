“Movistar es Colombia”: Así presenta el equipo a sus ciclistas colombianos para el 2024

La escuadra española Movistar Team presentó su nómina con sus nuevos uniformes para esta temporada, año en el que el equipo contará con la presencia de cinco ciclistas colombianos, cuatro hombres en el plantel masculino y una mujer en el plantel femenino.

En medio de las fotos de presentación de sus corredores para este nuevo año, el equipo publicó, a través de sus redes sociales, una imagen con sus cuatro pedalistas del país, junto al hashtag #MovistarTeamEsColombia.

Si bien el regreso de Nairo Quintana luego de cuatro temporadas se ha robado todos los focos, Movistar también contará este 2024 con Fernando Gaviria, Einer Rubio e Iván Ramiro Sosa, siendo una de las nóminas europeas con más corredores colombianos.

“Empezamos un año nuevo, con una nueva esperanza, con la mejor actitud. Que este 2024 sera para todos un año lleno de muchos éxitos”, publicó el ciclista boyacense a través de su cuenta de Instagram, junto a la fotografía oficial del Movistar.

Días atrás, durante la presentación de la nómina para esta temporada, Eusebio Unzué, director del equipo, reveló que Nairo Quintana, junto a Einer Rubio, liderarán al equipo en el Giro de Italia; Enric Mas lo hará en el Tour de Francia y tanto Mas como Nairo estarán juntos en la Vuelta a España.

“Enormemente agradecido y emocionado, no contento, sino feliz. Feliz de esta nueva temporada, nueva época también, con la que ha sido siempre nuestra marca, mi marca, me ha apoyado mucho durante toda esta década y que la llevo, como muchos compañeros del equipo, y siempre la he llevado en el corazón”, aseguró en aquella oportunidad el pedalista colombiano.