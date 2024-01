Balance del Fin de Año en Bolívar dejó 10 personas capturadas

En el marco del Plan “En Navidad Siempre Presente”, el Departamento de Policía Bolívar desplegó diferentes operativos de prevención y control en toda la jurisdicción, con el ánimo de acompañar la llegada del año nuevo, brindando seguridad y velando por la convivencia de los bolivarenses.

Para que esta fecha especial transcurriera en completa normalidad, 500 uniformados entre hombres y mujeres de la Institución, estuvieron desplegados a lo largo y ancho del departamento dedicados de manera exclusiva, a apoyar y trabajar en múltiples planes, enfocados principalmente, en el control de la pólvora, licor adulterado y riñas.

Capturas

Como resultados de las actividades operativas, fueron capturadas 10 personas nueve en flagrancia y una por orden judicial por la presunta comisión en delitos como: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones personales y acto sexual con menor de 14 años.

Estas detenciones se llevaron a cabo en los municipios de Talaigua Nuevo, Arjona, San Juan Nepomuceno y Magangué. Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente.

Gracias a la rápida reacción de las patrullas de Policía del cuadrante, lograron recuperar una motocicleta que había sido hurtada en el municipio de Río Viejo y posteriormente devuelta a su propietario.

Convivencia Ciudadana

A través del Centro Automático de Despacho se recibieron un total de 62 llamadas, de las cuales 43 fueron por riñas asociadas a hechos de intolerancia y la ingesta desmedida de alcohol y 19 por perturbación a la tranquilidad ciudadana. Se realizaron 3 mediaciones policiales, sin embargo, fue necesario interponer 14 comparendos por comportamientos contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Es de resaltar qué, en cuanto a las riñas en la celebración de fin de año, hubo una reducción del 18% en comparación al año anterior, donde se presentaron 53 casos. Con relación a la perturbación y tranquilidad ciudadana, se presentó una disminución del 13% en comparación al año 2022, que para esta misma fecha se registraron 22 casos.

Comportamiento delictivo mes de diciembre

A pesar que en las festividades del mes de diciembre se presentaron afectaciones a la vida por hechos de intolerancia, se logró una reducción del 26% frente al año 2022 donde se registraron 17 casos, cuatro menos en comparación al 2023. Sobre lesiones personales, hubo una reducción del 11%, teniendo en cuenta que en el 2022 se registraron 56 casos.

Movilidad

En Seguridad Vial y Movilidad a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte, desde el 29 de diciembre del 2023 al 01 de enero del 2024, se han movilizado un total de 52.785 vehículos por las carreteras de Bolívar, de los cuales 26.560 ingresaron y 26.225 salieron.

No obstante, se realizaron 48 comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Al mismo tiempo, 24 vehículos fueron inmovilizados. Desafortunadamente, se presentaron dos accidentes de tránsito que dejó como consecuencia una persona lesionada y una fallecida.

La Policía Nacional hace un llamado para que este puente festivo de Reyes que se avecina, conduzca con precaución, no excedan los límites de velocidad, no conduzcan en estado de embriaguez, para que este año 2024 no haya más perdidas de vida humanas por causa de la siniestralidad.