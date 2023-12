A turistas alemanes les cobraron $2 millones por dos almuerzos y dos jugos en Cartagena

Una nueva estafa se registró en las últimas horas en Cartagena. El incidente se presentó en Playa Blanca cuando un sujeto le ofreció un menú vegetariano a una pareja de turistas alemanes.

De acuerdo con un video que es viral en redes sociales, un vendedor les recomendó ir a comer en su casa, y allí pidieron dos jugos y dos platos de arroz con verduras. “Comimos y luego vimos que nos escribieron la cuenta y nos la pasaron. Eran 2 millones de pesos, pero nosotros les dijimos que cómo era posible tanto dinero solo por eso”, mencionó.

Ante esto, los extranjeros manifestaron que no contaban con el dinero en efectivo para cancelar la plata, pero uno de los sujetos del establecimiento los amenazó con no dejarlos salir hasta que cancelaran. Aunque no estuvieron de acuerdo porque inicialmente ya habían visto la carta, por miedo les tocó entregar todos los billetes que cargaban y completar la deuda con transferencias bancarias.

Recordemos que hace unos días, se denunciaron dos casos de abuso por parte de comerciantes en la Heroica. El primero fue a dos turistas argentinos, a quienes les cobraron 7 millones de pesos a tras pedir dos limonadas.

El otro fue un cochero que cobró 22 millones por un paseo en coche a una canadiense.