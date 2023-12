Por falta de pago a Bomberos de Villagarzon-Putumayo, las unidades suspenden sus labores

Neiva

Ante el no pago de la administración de Viilagarzon-Putumayo, los hombres de socorro decidieron, no prestar mas sus servicios, pese a que ya lo habían advertido en varias oportunidades que harían una para, poca atención prestaron los encargados de realizar los pagos de la mensualidad a este organismo de emergencias.

Este cuerpo de bomberos atiende, no solo eventualidades de esta localidad, sino también a municipios cercanos como Mocoa y su área rural. Por eso es necesario mantener activo esta entidad que ha venido prestando colaboración en esta temporada de lluvias que se han registrado en los últimos días.

Marco Aníbal Tamayo, miembro de la junta del cuerpo de bomberos afirmo que “tenemos hijos, deudas y obligaciones por cumplir, como es posible que no colaboren, así como lo hemos hechos nosotros cuando lo han requerido. Hasta que no cancelen los sueldos no se volverá a prestar el servicio”.

El problema es que llega nueva administración y esto podría demorar el pago a los voluntarios y que hacen parte de este grupo de emergencias.