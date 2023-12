Gerente de Transcaribe seguirá durante los primeros meses: Dumek Turbay

Cartagena

A través de los micrófonos de Caracol Radio, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, confirmó que la actual gerente de Transcaribe, Patricia Hernández, permanecerá en el cargo durante los primeros meses del año 2024.

El mandatario aseveró que se tomará el inicio de su gobierno para analizar la situación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). Según Turbay, Transcaribe vive un momento sensible que no admite cambios en su gerencia.

“Ya notifiqué a la gerente, estamos en el momento crucial, en un momento sensible. No estamos para cambios en la gerencia de Transcaribe quiero tomarme unos meses. Ya le notifiqué a la gerente de Transcaribe que ella va a seguir los primeros meses, espero que las cosas puedan mejorar es un tema importante para los cartageneros. Quiero observar, a mí me gusta ver el escenario de trabajo”, expresó el alcalde.

Transcaribe ha sido noticia durante los últimos días por los problemas registrados con el nuevo sistema de recaudo, en el que muchos usuarios han reportado pérdida en el saldo de sus tarjetas.