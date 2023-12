“Conectar a Tunja con el mundo”: El gran reto del alcalde Mikhail Krasnov

Tunja

En la Plaza de Bolívar de Tunja se desarrolló la posesión del alcalde Mikhail Krasnov quién estuvo acompañado de cerca de 2500 personas. El discurso inició con una frase que fue llevada a cuatro idiomas: “sumerce, hoy me siento muy feliz, como muchas veces me he sentido en esta hermosa ciudad”, dijo Krasnov.

El alcalde señaló que recibió una ciudad endeudada en más de 120,000 millones de pesos, inversión que no se ha visto reflejada en el desarrollo y bienestar de los habitantes de la capital boyacense, además de un déficit en la ESE Santiago de Tunja por más de 16,000 millones de pesos y la provisionalidad de 145 personas procedentes de una restructuración de la Alcaldía con salarios muy altos.

“Hoy comienza un gran sueño, pero también una gran responsabilidad, la ciudadanía de Tunja me eligió para luchar contra la corrupción en todas sus modalidades”, dijo el alcalde Krasnov.

El alcalde señaló que recibe una ciudad desorganizada administrativamente, “no es posible que muchos de los predios de los tunjanos están entregados en comodato, es decir no están pagando arriendo, sino que obedecen a favores políticos”.

Colegio Boyacá

Recibimos el Colegio Boyacá totalmente politizado, la educación es sagrada y trabajaremos para devolverle el reconocimiento a una de las instituciones educativas más importantes y representativas de la ciudad.

Instituto de Deportes

Recibimos un Instituto de Deportes secuestrado por el clientelismo, muestra de ello es el pésimo estado del Coliseo del barrio San Antonio, por lo que le devolveremos la dignidad a nuestros deportistas.

Manejo de basuras

Recibimos en materia empresarial en el manejo de los residuos y ornato de la ciudad, una empresa privada que es dueña del 70% de las acciones, mientras el municipio del 30% por lo que trataré de renegociar este contrato para que el municipio sea el accionista mayoritario.

En política

Hemos trazado el camino para conectar a Tunja con el mundo, atendiendo las dinámicas sociales, económicas y modernas, por lo que jalonaré el intercambio cultural atrayendo más turismo, haciendo énfasis en el turismo religioso que generará riqueza para los tunjanos, que merecen oportunidades educativas y comerciales, para el bienestar de la comunidad.

Trabajar por Tunja, es una tarea de todos: “Por eso hago una invitación a congresistas, ministros, así como el Gobierno Nacional a trabajar juntos por la capital de los boyacenses, pero le solicitamos de manera clara que procuremos trabajar directamente sin intermediación departamental confines de oportunismo político”, del alcalde, Mikhail Krasnov.

Juntas de Acción Comunal

El alcalde Krasnov, invitó a las Juntas de Acción Comunal a trabajar, para mejorar las condiciones de los barrios y sectores más representativos de la ciudad que hoy tienen serios problemas de movilidad por las condiciones de sus vías.

Generación de empleo

Buscaremos desarrollar al máximo la economía, por lo que necesitamos ayuda de las grandes cadenas y marcas nacionales e internacionales para que vengan y se instalen en Tunja, aquí les daremos las condiciones para impulsar la generación de empleo.

“Los tunjanos no podemos seguir dependiendo de la política y los gobernantes de turno a la hora de hablar de generación de empleo”. Necesitamos más empleos directos e indirectos para nuestra gente. Por esta razón invito a todos los tunjanos a crear empresa así sea con un negocio pequeño, en la Alcaldía tendrán un aliado estratégico para crecer, dijo Mikhail Krasnov.