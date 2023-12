“Cometimos errores y pudimos haberlo hecho mejor”: Alejandro Fúneme

Tunja

Al término de su gestión como alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme se refirió a los temas más polémicos de su administración. Habló de los proyectos financiados con los recursos del empréstito, el Plan de Ordenamiento Territorial, entre otros.

Dijo que nunca se bajó la guardia, aunque se tuvo que gobernar en tiempos complejos por la pandemia de coronavirus.

“Tuvimos que disponer todo nuestro esfuerzo para atender la pandemia, enfocar recursos para salvar vidas, hoy haciendo el balance podemos hablar de un cierre positivo, satisfactorio, con grandes retos, con muchas cosas por aprender, con el reconocimiento de situaciones que quizá se pudieron hacer mejor”, reconoció Fúneme.

Aseguró que “nuestro plan de desarrollo tiene un cumplimiento del 95%, jamás bajamos la guardia, efectivamente quedan situaciones que atender”.

Empréstito

Contento y satisfecho, pero consiente que hace faltan muchos más recursos para inversión, por eso a través de la operación de crédito y el que tiene una ejecución del 85% se dejan proyectos muy importantes y podemos decir que hoy la torre hospitalaria tiene un avance del 45% que va a permitir darle viabilidad y estabilidad financiera al Hospital Metropolitano Santiago de Tunja que a propósito tuvimos que abrir durante la pandemia de manera rápida y que género unos costos y una carga adicional prestacional para el funcionamiento de mediana complejidad.

Nosotros recibimos la ESE Santiago de Tunja, la de primer nivel en riesgo financiero alto, en marzo de 2020 recibimos pandemia y tuvimos que pensar en la salud y gracias a que el hospital metropolitano abrió demando personal, esfuerzos administrativos, presupuestales y eso es lo que tiene en problemas a la ESE, hoy estamos al día en pagos a los trabajadores.

Bellavista

1300 unidades de vivienda con 6 torres construidas, estamos en el proceso de adjudicación y escrituración para poder entregar primero a los grupos damnificados de Torres del Parque y Estancia del Roble.

Urbanismo Táctico

47 canchas y polideportivos recuperados en la ciudad que estaban dedicadas al microtráfico y a la delincuencia hoy son espacios de deporte, recreación y bienestar para adultos mayores, niños y jóvenes que además se modernizó el alumbrado público con luminarias led.

Centros de Salud, Unidades Básicas de Atención

Se modernizaron y mejoraron los puestos de salud de Runta, Florencia, Los Muiscas y la Fuente, entre otros.

Frigorífico

El lote de la vereda Chorro Blanco queda escriturado y en posesión de la sociedad de economía mixta, ya se vienen adelantando estudios, diseños, ya se tienen los recursos por parte del municipio que son $10.000 millones para iniciar su ejecución que tiene un plazo de 16 meses.

Catastro Multipropósito

Tunja es gestor catastral y tiene autonomía para validar, organizar su suelo y vender servicios a otros municipios, es una herramienta financiera muy importante. La proyección del recaudo del catastro multipropósito para la siguiente administración es de $295.000 millones que serán recursos de libre inversión.

Centro de Bienestar Animal

Queda con los recursos para que Tunja tenga el primer centro de bienestar animal. El proyecto tiene estudios, diseños y tiene los recursos necesarios.

Calle 59

Que descongestionará el norte de la ciudad. Es una vía que tiene un 30% de avance y descongestionará a la ciudad.

POT

Queda concertado, la semana pasada el Ministerio de Ambiente, hoy se vencen los cinco días que tenía Corpoboyacá para aportar una información. El Plan de Ordenamiento Territorial no tiene reversa, no puede bloquearlo nadie, tiene un trámite de ley que ahora lo que sigue es que pase al Consejo Territorial de Planeación y luego pasa al Concejo de Tunja. El alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme aseguró que en la actualización del POT no se hizo nada para voltear tierras, solo se buscó la organización y la planeación de la ciudad.