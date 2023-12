CC Sandiego se une al SENA para denunciar posibles estafas a su nombre

Medellín

El pasado 28 de diciembre por medio de un comunicado oficial, el Centro Comercial Sandiego informó a la ciudadanía que no tienen ningún vínculo con la ya mencionada y presunta estafadora marca See Emirates S.A.S. quien ha estado utilizando el nombre del centro comercial, el SENA, y Medipiel, una de las marcas de los locales del establecimiento, sin autorización para ofrecer supuestos paquetes de viaje y descuentos a los usuarios.

“Queremos aclarar tal como hemos informado en comunicados anteriores, que el Centro Comercial Sandiego NO ha tenido ni tiene ningún tipo de vínculo comercial o contractual, ni autorización para que la marca See Emirates use nuestro nombre o el de alguno de los locales presentes en nuestras instalaciones, ni mucho menos para abordar a clientes y visitantes en las zonas comunes e ingresos de nuestro Centro Comercial.”, Comunicado Centro Comercial Sandiego.

Esta misma aclaración la hizo el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Regional Antioquia, por medio de un comunicado también el jueves 28 de diciembre, donde manifestaban la nula relación con See Emirates S.A.S y la petición a las autoridades a verificar la información suministrada por los mismos empleados de la marca que decían ser aprendices del SENA mientras hacían llamadas e invitaciones a los clientes del Centro Comercial Sandiego para que visitaran su oficina pero además compraran planes turísticos y accedieran a supuestas promociones.

Según el centro comercial, ya se están tomando todas las medidas necesarias con la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio para abordar la situación. Sin embargo, es importante recordar que desde el 29 de junio de 2023, el Centro Comercial Sandiego ha alertado por medio de otro comunicado, sobre este suceso y las quejas recibidas por los clientes debido a los presuntos engaños generados por la marca See Emirates.