Alcalde electo, Dumek Turbay, recibió el bastón de mando y el collar “Gran Maestre”

En un acto simbólico y lleno de esperanza, la Federación de Acción Comunal del Distrito de Cartagena, realizó en el parque de Bruselas la entrega del Bastón de mando y el Collar “Gran Maestre”, al alcalde del Distrito de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz.

Durante el acto solemne, que contó con la presencia de comunales, líderes, periodistas y la comunidad vecina del sector, el presidente de la asociación de juntas comunales de Cartagena, José Ramirez García, resaltó que “la organización comunal con sus más de 800 hombres y mujeres estamos dispuestos a trabajar de la mano con el alcalde Dumek Turbay, en la recuperación de la ciudad porque cuando postuló su nombre a la alcaldía, todos vimos la oportunidad de que Cartagena cambie. Queremos que así como hizo muchas cosas por el departamento de Bolívar, también las haga por la ciudad, sabemos de su capacidad y confiamos en usted”, mencionó.

Posteriormente, y en nombre de los organismos comunales que representan al pueblo cartagenero, se realizó el juramento y la entrega oficial del Bastón de mando y del collar “Gran Maestre” al alcalde de la ciudad de Cartagena, Dumek Turbay Paz, cabe resaltar que estos elementos simbolizan la máxima autoridad para quien lo ostenta y de esta manera queda sellado un compromiso de la administración del nuevo mandatario con las comunidades cartageneras.

“Dios es bueno, hace exactamente 60 días, a pesar de las inclemencias del tiempo, la decisión de que yo fuera alcalde ya estaba en la mente y el corazón de los cartageneros. Era una ciudad que había perdido la esperanza, hace 60 días los cartageneros, hombres y mujeres valiosos salieron a que la democracia les devolviera la esperanza. Que mas legitimo que este momento en el que la ciudadanía cartagenera me entrega este bastón de mando. Gracias a todos los que creen en este nuevo gobierno, gracias Dios, porque el poder comunal me ha dado la oportunidad, no solo de convertirme en una esperanza sino también de rodearme de los mejores para no fallarle a Cartagena” fueron las palabras Dumek Turbay, quien a partir del 1 de enero tomará las riendas de la heroica.

Por otra parte, el mandatario aprovechó para anunciar que el 2 de enero la primera iniciativa de acuerdo que va a presentar en el consejo son las facultades para que el Instituto Comunal de Cartagena y el Caribe sea una realidad.